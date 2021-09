Principesse Selassié “Ricciarelli non famosa”/ Gaffe al GF Vip: “Non è in classifica”

Le principesse Selassié, Jessica, Clarissa e Lulù, rappresentano un autentico ciclone abbattutosi sulla Casa del Grande Fratello Vip. Sin dal loro ingresso in scena, le giovani etiopi discendenti della dinastia detronizzata si sono distinte per la loro esuberanza, ma anche per la ventata di allegria che hanno saputo portare in dote all’interno del reality di Canale 5, a cominciare dal siparietto con un altro concorrente, Alex Belli, all’esterno della porta rossa (con annessi apprezzamenti sulla muscolatura del marito di Delia Duran).

Katia Ricciarelli/ "Pippo Baudo? Se ho bisogno lui corre sempre. Dopo Carreras..."

Alfonso Signorini, conduttore del format Mediaset e direttore di Chi, ha parlato anche di loro nel corso della rubrica social “Casa Chi”, che ha trovato ancora una volta spazio sugli ambienti digitali di Instagram. Infatti, il giornalista si è lasciato sfuggire un retroscena simpatico e che fa sorridere, relativo proprio alle tre ragazze. Qual è l’aneddoto del quale si sono rese, loro malgrado, protagoniste le gieffine? Piccolissima anticipazione: riguarda Katia Ricciarelli…

PRINCIPESSE SELASSIÉ: “KATIA NON È FAMOSA, NON È NEPPURE IN CLASSIFICA…”

A raccontare nel dettaglio cosa è successo è stato quindi proprio Signorini, che, dinnanzi alle telecamere, ha reso noto di avere ricevuto una telefonata dalle principesse Selassiè, chiaramente prima che queste facessero il loro ingresso al Grande Fratello Vip. In particolare, quella chiamata era propedeutica a dissipare un dubbio che albergava nelle loro menti: chi è Katia Ricciarelli? Le tre giovani, infatti, non avevano la benché minima idea di chi fosse la celebre cantante lirica, non riuscendo neppure a riconoscerla attraverso le fotografie.

A quel punto, è stato lo stesso presentatore del reality a raccontare loro chi fosse e ad aiutarle a riconoscerla anche visivamente, ma, a un certo punto, ha detto Signorini, è intervenuta Lulù, che ha commesso una gaffe incredibile: “Io sono andata a cercare su internet, ma non è in classifica… Non è poi così famosa!”. Indubbiamente, la loro presenza nella Casa del GF Vip regalerà ancora tanti colpi di scena e momenti iconici, destinati a restare nella storia del programma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA