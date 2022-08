Priscila Prado, compagna Andrea Pucci/ “Ci siamo anche odiati ma ci cerchiamo sempre”

Torna questa sera l’appuntamento con “Michelle Impossible”, il varietà musicale condotto ovviamente da Michelle Hunziker e che, in attesa di ripartire ufficialmente dal 2023 come emerso dalle ultime indiscrezioni, va in onda su Canale 5 con la replica dei primi due show: e dopo l’appuntamento di lunedì scorso 1° agosto, anche questa volta ci sarà un ricco parterre di ospiti tra cui spicca anche il comico e cabarettista Andrea Pucci, pseudonimo del 56enne milanese Andrea Baccan. Ma cosa sappiamo della sua vita privata e anche dal punto di vista sentimentale?

Scopriamo qualcosa di più accendendo i riflettori su Priscilla Prado, la fidanzata del comico che qualcuno addirittura pensa erroneamente sia sua moglie: il motivo è ben presto spiegato dal momento che Andrea e la sua compagna di origini brasiliane fanno coppia fissa oramai dal lontano 2009. Ma andiamo con ordine e vediamo chi è Priscilla: classe 1984, la Prado come accennato è nata in Brasile ma dalla sua carta d’identità spicca soprattutto la forte differenza d’età col cabarettista meneghino dal momento che sono quasi 19 gli anni che li separano. Questo, tuttavia, pare non sia mai stato un ostacolo e anzi abbia rinsaldato il loro amore, se si pensa anche che Pucci ha sovente dichiarato che Priscilla è stata fondamentale nella sua rinascita dopo la fine del suo matrimonio.

PRISCILLA PRADO, COMPAGNA DI ANDREA PUCCI: “NON SMETTIAMO MAI DI CERCARCI ANCHE SE…”

Infatti se Pucci era già padre di Rachele, la figlia avuta dalla sua precedente relazione, Priscilla Prado invece era già mamma di due gemelli, nati nel 2005: sul compagno che l’ha resa madre non sappiamo molto, di lei invece si sa che nella vita lavora come consulente di stile e di immagine e da quanto si apprende è anche un’imprenditrice nota nel campo della moda per un noto brand. Come è facile immaginare, su di lei l’interesse del gossip si è acceso negli ultimi dieci anni quando la sua relazione con Andrea è diventata di dominio pubblico. Di suo Priscilla è molto riservata e non è mai apparsa nei programmi del suo fidanzato ma attraverso i social i due non mancano mai di mostrare l’affetto che nutrono reciprocamente.

Di recente un loro post aveva fatto immaginare alla fan base della coppia che ci fosse un figlio in cantiere, il primo frutto del loro amore: in realtà nulla di tutto ciò, e anzi si era trattato di un caso isolato dato che Pucci e la Prado sono molto riservati sulla vita di coppia e la “sorpresa in arrivo” di cui parlavano non era nemmeno riferita all’ambito lavorativo. “Abbiamo vissuto esperienze bellissime, uniche, folli, ma anche tristi tristissime… In alcuni momenti siamo arrivati anche a odiarci” ha scritto una volta Priscilla sul suo profilo parlando del loro amore, concludendo poi che “non smettiamo però mai di cercarci e desiderarci”.











