Priscila Prado, compagna Andrea Pucci/ “Siamo complici e innamorati più di sempre”

Priscila Prado è la compagna di Andrea Pucci, il comico e conduttore de La Pupa e il Secchione. Un amore importante quello che lega i due che sono felicemente innamorati da 12 anni. Un rapporto solido e consolidato quello tra il comico e l’imprenditrice anche se non sono mancati dei momenti di crisi e difficoltà. Classe 1984, Priscila Prado è mamma di due gemelli Luca e Giulia avuti quando aveva 21 anni e lavora come consulente di stile e di immagine e un’imprenditrice stimata per il brand Botondi Milano. Non solo, Priscila è anche una mamma attenta e presente per i suoi amatissimi figli, ma anche una compagna che si prende cura del suo uomo.

In diverse occasioni, infatti, la donna ha dedicato messaggi d’amore ad Andrea Pucci come quando pochi mesi fa sui social ha scritto: “ne è passata di acqua. Ne abbiamo vissute di esperienze… belle, bellissime, uniche, irripetibili, folli, tristi, tristissime, da non ripetere. Ci siamo amati pazzamente. In alcuni momenti fino ad odiarci. Ci siamo persi. E divisi abbiamo cercato disperatamente di vivere vite felici. Ma la verità è che non abbiamo mai smesso di cercarci, di desiderarci e di ritrovarci”.

Priscila Prado, compagna Andrea Pucci: “Ti amo uragano della mia vita”

Una dedica sincera e piena d’amore quella di Priscila Prado al compagno Andrea Pucci che non nasconde le difficoltà di coppia vissute in passato. Per fortuna sono solo dei brutti ricordi, visto che la coppia ha saputo superarle trovandosi più innamorati che mai. “Oggi – ha scritto Priscila Prado – siamo complici più di sempre, innamorati più che mai, felici di un presente che, nonostante mille limiti, è un regalo. Ed entusiasti di un futuro assieme che ha ancora tanto da offrirci. Non mi guardo indietro: sono esattamente dove voglio essere. Ti amo uragano della mia vita”. Un messaggio di grande amore che ha trovato poco dopo concorde Andrea Pucci che ha replicato scrivendole: “semplicemente io e te”.



