Priscila Prado, compagna Andrea Pucci/ “Ti amo uragano della mia vita”

Priscilla Prado è la compagna di Andrea Pucci, il comico e conduttore televisivo. La coppia è felicemente legata da diversi anni, ma non sono mancati dei momenti di difficoltà. Andrea e Priscilla, infatti, ha attraversato un momento di crisi che hanno superato proprio grazie alla forza del loro amore. Proprio l’imprenditrice di successo del brand Botondi Milano sui social ha dedicato un tenerissimo pensiero al suo uomo: “oggi siamo complici più di sempre, innamorati più che mai, felici di un presente che, nonostante mille limiti, è un regalo. Ed entusiasti di un futuro assieme che ha ancora tanto da offrirci. Non mi guardò indietro: sono esattamente dove voglio essere. Ti amo uragano della mia vita”.

Che dire una vera e propria dedica d’amore da parte di Priscila ad Andrea che già in passato aveva utilizzato i social per scacciare via ogni chiacchiericcio confermando che la crisi era abbondantemente superata.

Andrea Pucci e Priscila Prado: crisi superata

La crisi tra Andrea Pucci e Priscila Prado è solo un brutto ricordo. Proprio la bellissima consulente di stile e di immagine sui social ha scacciato via ogni dubbio scrivendo: “ne è passata di acqua. Ne abbiamo vissute di esperienze… belle, bellissime, uniche, irripetibili, folli, tristi, tristissime, da non ripetere. Ci siamo amati pazzamente. In alcuni momenti fino ad odiarci. Ci siamo persi. E divisi abbiamo cercato disperatamente di vivere vite felici. Ma la verità è che non abbiamo mai smesso di cercarci, di desiderarci e di ritrovarci”.

Un amore che prosegue a gonfie vele quello tra il conduttore televisivo e la bellissima brasiliana che da tantissimi anni si è trasferita in Italia dove lavora nel settore moda e beauty. La donna ha anche due figli gemelli, Luca e Giulia, nati da una precedente relazione. Sui social la Prado è molto presente e sono diversi gli scatti pubblicati in compagnia del suo amore Andrea!

