Priscila Prado, fidanzata Andrea Pucci/ Chi è la brasiliana, compagna del comico

Andrea Pucci e la compagna, Priscila Prado

Andrea Baccan è nato a Milano il 23 agosto del 1965. E’ alto 180 cm per un peso forma di 70 kg. Noto come Andrea Pucci o semplicemente Pucci, è un comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo italiano. Da anni il comico milanese è impegnato con Priscila Prado. Lei è una consulente d’immagine e di stile, come ha scritto anche nella sua biografia di Instagram, ed è seguitissima sui social. Brasiliana d’origine, su Priscila Prado non abbiamo moltissime informazioni, . Tutto quello che conosciamo su di lei, infatti, è inerente alla sua vita lavorativa. Come abbiamo già detto nella vita è un’imprenditrice. Nello specifico è una consulente di stile e d’immagine e lavora per il brand Botondi Milano, che si occupa di capi sartoriali e di alta qualità. Diversamente dal compagno, conduttore dell’edizione 2021 de “La pupa e il secchione”, inoltre, la Prado non ha mai preso parte ad alcun programma televisivo, non amando le luci della ribalta.

Andrea Pucci e l’amore per Priscila Prado e la figlia, Rachele

La compagna di Andrea Pucci si chiama Priscila Prado ed è brasiliana. Classe ’84 è una consulente di stile e di immagine. La donna è mamma di due gemelli, nati da una precedente relazione. E’ molto attiva sui social e sono tantissimi gli scatti che pubblica in compagnia del suo compagno. Pucci ha invece una figlia, nata dal suo precedente matrimonio, che si chiama Rachele Baccan. Proprio alla figlia, durante un suo spettacolo a teatro, Andrea Pucci dedicò una toccante lettera: “Non credevo si potesse amare una persona in questo modo, tu sei la mia vita, sei la mia bambina per sempre”, diceva mentre Rachele, in prima fila nel teatro all’epoca colmo di spettatori, ascoltava commossa le parole del papà.

