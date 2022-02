Priscilla, chi è la drag queen? Vera identità e la sua storia/ “Le mie due vite in un corpo solo”

Il pubblico che segue “Drag Race Italia“, il talent per drag queen in onda su Real Time, ha imparato a conoscere Priscilla, che può essere considerata non a caso la più famosa in Italia. La popolarità è arrivata però ormai diversi anni fa, grazie al programma pomeridiano “Al posto tuo“, che veniva condotto da Alda D’Eusanio e che andava in onda su Raidue. In quell’occasione lei spiccava per la profondità dei suoi interventi, ache se la sua presenza in studio aveva fatto particolarmente discutere proprio perché la trasmissione era in fascia protetta e poteva essere difficile spiegare il suo “travestimento” ai bambini.

Drusilla Foer, lo scontro con Iva Zanicchi a Sanremo 2022/ La cantante: "Amiche ma.."

Ora è uno dei giurati al fianco di Tommaso Zorzi e Chiara Francini, dove sfrutta la sua esperienza per cercare di capire chi siano i concorrenti più meritevoli di arrivare fino alla finalissima. Da più di dieci anni è la regina di Mykonos (l’isola più amata dalla comunità LGBT), dove è il volto del Jackie O’.

Ornella Muti/ “Sanremo? Una fatica, non è il mio habitat! Morte papà mi ha segnato…”

Chi è la drag queen Priscilla: la sua vera identità e la sua storia

All’anagrafe Priscilla si chiama Mariano Gallo, artista di origine napoletana che si esibisce spesso nei locali di tutta Italia. E’ stato lui stesso a spiegare come sia nata l’idea di portare in scena il suo personaggio: “Priscilla e Mariano sono due facce della stessa medaglia – aveva raccontato in un’intervista -. Vivono di schiena e non si incontrano mai faccia a faccia. Quando arriva Priscilla sparisce Mariano e viceversa. Si compensano: Priscilla è la parte più stravagante, esagerata e istintiva, mentre Mariano è la parte razionale, calma e forse anche timida. Negli anni hanno trovato il loro giusto equilibrio e hanno imparato a volersi bene proprio perché ognuno ha il suo spazio”.

Michelle Hunziker, vittima di una setta/ "Ma oggi è impossibile manipolarmi"

Ma vorrebbe rinascere donna? Su questo non ha dubbi: “Mai. Sono una persona cisgender, ovvero mi riconosco nell’identità di genere attribuitami alla nascita, quella maschile. Vorrei rinascere esattamente come sono: non mi sento affato donna e non desidero esserlo. Non ho un compagno, a 45 anni posso definirmi zitello. Ma sento che è il momento giusto per costruire qualcosa di mio. Voglio un marito e dei figli. Aspetto il principe azzurro. Magari è al galoppo e sta per raggiungermi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA