Priscilla, chi è Mariano Gallo/ “E’ cambiata la percezione dell’arte drag”

Priscilla nell’ultima puntata di Da noi a ruota libera

Priscilla, la regina delle drag italiane, è tornata nella trasmissione Da noi a ruota libera in occasione dell’ultima puntata stagionale. “Mi sono messa in tiro per te perché è l’ultima puntata. In bikini? Non è l’ora giusta ma la prossima settimana a quest’ora lo saremo. Viene con me a Mikonos?”, ha detto a Francesca Fialdini. Quest’ultima ha ringraziato la drag queen che ha replicato:” Sono io che ringrazio te perché hai dato un forte segnale di inclusione. La percezione dell’arte drag è cambiata grazie a te”, ha spiegato, “mi hai anche lasciato raccontare la storia di Mariano, che sono io, la storia di chi c’è dietro il trucco e parrucco”.

Mara Venier piange a Domenica In/ “Io vecchia? Col cavolo che vado in pensione!”

Priscilla ha spiegato di aver sentito più volte i “non puoi e non devi” ma per lei hanno sempre rappresentato uno stimolo a fare sempre di più. Per questo ha consigliato anche al pubblico da casa di seguire il suo esempio e non lasciarsi mai abbattere.

Priscilla, da Cher a Raffaella Carrà

Parlando di Cher, Priscilla ha ammesso a Francesca Fialdini: “Lei è la mamma di tutte le drag, ci ispiriamo molto a lei”. Infine un’altra sua esternazione su Raffaella Carrà prima di salutare il pubblico di Rai e ballare sulle note della grande artista recentemente scomparsa.

Zona Bianca puntata 5 giugno/ Ospiti e temi: lavoro stagionale, processo Ciro Grillo

“E’ stato bello tornare qui. Volevo ringraziare te e tutta la squadra di lavoro”, ha spiegato Priscilla prima dei saluti finali, al termine della sua intervista lampo, “sono tutti deliziosi, sono lo specchio di quello che sei tu”, ha ammesso, asserendo di sentirsi in famiglia ogni volta che prende parte a Da noi a ruota libera.

LEGGI ANCHE:

ANDREA SANNINO/ Mara Venier dedica Abbracciame ad Alberto Matano “tanta felicità!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA