Priscilla, drag queen/ “Io e Mariano stessa persona! All’inizio non ci piacevamo ma…”

A distanza di una settimana esatta dalla sua ultima ospitata, è tornata nello studio di Da noi a ruota libera Priscilla, la Drag Queen più famosa d’Italia, per parlare di se stessa, di Mariano Gallo (sua vera identità) e fare chiarezza su un piccolo equivoco che si è venuto a creare. “Mi sento a casa come quando la domenica vai a casa dai parenti che non vedi l’ora di vedere”, ha esordito, prima che Francesca Fialdini prendesse la parola parlando del misunderstanding che si è creato sette giorni fa. “A casa tante persone voleva sapere la verità: cosa c’è davvero tra Priscilla e Mariano?”, ha domandato la Fialdini.

Mariano Gallo, ovvero il reale creatore di Priscilla, in un video messaggio ha spiegato: “Francesca, ho bisogno del tuo aiuto dobbiamo risolvere una questione importante sulla mia relazione con Priscilla, tutti credono che io sia il fidanzato di Priscilla. Io e Priscilla siamo la stessa persona! Grazie per questo sostegno alla nostra storia ma siamo la stessa persona!”, ha dovuto ribadire. Tornati in studio Priscilla ha aggiunto: “È vero, ha detto la verità. I messaggi li ricevo continuamente anche io, si confondono e pensano che io e Mariano abbiamo una relazione, loro convivono da più di 20 anni, all’inizio non si piacevano più di tanto, sono ingombrante, esagerata, sono tanta…”.

Priscilla, chi è davvero ed il suo rapporto con Mariano Gallo

Priscilla però ha avuto il compito di dare una svolta importante alla vita di Mariano, come ha spiegato lei stessa nel corso dell’intervista: “Io nella vita di Mariano ho portato più consapevolezza perché lui aveva anche dei pregiudizi, si faceva influenzare dal giudizio degli altri, condannava il gay pride perché pensava fosse una carnevalata ma non è così. Grazie a Priscilla ha capito che drag è una forma di espressione”.

Quando si è intrufolata nella vita di Mariano, come l’ha presa la persona che mariano aveva accanto? “Chi fa la drag non fa un lavoro d’ufficio ma ti coinvolge 24 ore su 24. Drag non è solo spettacolo, è politica, consapevolezza, attivismo, sono tante cose. Questo ha delle conseguenze anche nella vita privata. Secondo il mio ex compagno Priscilla era molto ingombrante per il suo carattere e per la sua personalità, al punto che abbiamo iniziato ad avere seri problemi e siamo andati in terapia di coppia, non riusciva a distinguere la persona dal personaggio”, ha svelato, parlando questa volta come Mariano. Prima di congedarsi non poteva mancare un video messaggio dell’amica Vladimir Luxuria: “Audacia, sagacia e battuta pronta, questa è la vera drag queen, questa è la vera Priscilla!”.

