Quando un personaggio del mondo dello spettacolo muore è sempre un colpo al cuore per chi lo ricordava sempre con affetto, anche perché in qualche modo ha fatto parte della sua vita. Oggi è morta Priscilla Pointer, attrice che ha raggiunto la veneranda età di 100 anni prima di spegnersi in una casa di riposo di Ridgefield nel Connecticut. Sui social sono tanti che la ricordano con amore e rispetto per la carriera che ha fatto.

Era nata a New York nel 1924 e ha subito iniziato a recitare a teatro. Solo dopo è approdata al piccolo e al grande schermo dove il pubblico ha avuto modo di conoscerle e apprezzarne il suo talento versatile. La sua vita privata? Nel 1974 si è sposata con il regista Jules Irving (direttore artistico del Lincoln Center) dal cui matrimonio sono nati ben tre figli: David, Amy e Katie. Con la sua secondogenita ha recitato nel cult Carrie – Lo sguardo di Satana diretto da Brian De Palma. Rimasta poi vedova nel 1980 si è sposata di nuovo con il regista e produttore Robert Symonds (morto nel 2007).

Priscilla Pointer è morta all’età di 100 anni: la sua carriera tra tv e cinema

Il nome Priscilla Pointer, morta all’età di 100 anni, è legato alla figura della signora Snell nel film Carrie – Lo sguardo di Satana dove ebbe modo di recitare con la sua vera figlia ovvero Amy Irving. Anche il piccolo schermo ha ospitato il suo talento: infatti ha recitato nel telefilm cult Dallas (interpretando la moglie di una delle due famiglie rivali).

Tra i film più celebri dove ha avuto modo di recitare tra gli anni ‘70 e ‘80 si devono annoverare Velluto Blu (capolavoro di David Lynch), In cerca di Mr. Goodbar con Diane Keaton e The Falcon and the Snowman con Sean Penn.

