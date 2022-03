Priscilla Prado, la compagna di Andrea Pucci/ “Ci siamo persi ma…”

Andrea Pucci ha raggiunto la popolarità in Tv per la sua comicità a tratti dissacrante, che lo ha portato a ironizzare anche sulla sua quotidianità. Nonostante le battute, l’attore non ama che si parli particolarmente della sua vita privata, che lo vede felice da anni al fianco di Priscilla Prado, brasiliana classe 1984, che è diventata la sua compagna nel 2009.

Pur essendo particolarmente attenta alla privacy, la sudamericana utilizza spesso il suo profilo social per lanciare dediche d’amore al suo fidanzato e sottolineare quanto la sua presenza sia importante per lei. Un modo di agire che è condiviso anche dall’ex conduttore de “La pupa e il secchione“.

Come è nato l’amore tra Andrea Pucci e Priscilla Prado: i due sono unitissimi

Prima di conoscere il comico, Priscilla, che è consulente di immagine, aveva già avuto due gemelli, Luca e Giulia, nati quando lei aveva 21 anni. Anche Andrea Baccan, questo il nome all’anagrafe di Pucci, ha avuto una figlia nata da una precedente relazione, Rachele, di cui è innamoratissimo. Anzi, spesso lui non manca di ironizzare nei suoi monologhi su quanto sia difficile gestire un’adolescente per un padre.

Il rapporto tra i due è stato spesso caratterizzato da alti e bassi, ma alla fine è stato l’amore a prevalere. E’ stata la stessa brasiliana a raccontarlo sul suo profilo social: “Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora. Ne abbiamo vissute di esperienze… belle, bellissime, uniche, irripetibili, folli, tristi, tristissime, da non ripetere. Ci siamo amati pazzamente. In alcuni momenti fino ad odiarci. Ci siamo persi. E divisi abbiamo cercato disperatamente di vivere vite felici. Ma la verità è che non abbiamo mai smesso di cercarci, di desiderarci e di ritrovarci”. Anzi, paradossalmente, è stata proprio la lontananza a permettere loro di capire quanto volessero stare insieme: “Oggi siamo complici più di sempre, innamorati più che mai, felici di un presente che, nonostante mille limiti, è un regalo. Ed entusiasti di un futuro assieme che ha ancora tanto da offrirci. Non mi guardo indietro: sono esattamente dove voglio essere. Ti amo uragano della mia vita”..

