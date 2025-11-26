Priscilla Prado, moglie di Andrea Pucci: i due si sono conosciuti e innamorati nel 2008. Viene dal Brasile e lavora nel mondo della moda

Diciassette anni insieme, un amore che va avanti ormai da tanti anni e che prosegue più intenso che mai. Priscilla Prado, moglie di Andrea Pucci, è la donna che nel 2008 ha sconvolto la sua vita. Mamma di due gemelli da soli tre anni, ha conosciuto Andrea Pucci dopo la fine della sua precedente storia d’amore. Ne è nato un amore importante che ha poi portato al matrimonio.

Ma chi è e cosa fa nella vita Priscilla, moglie di Andrea Pucci? La donna è originaria del Brasile, il Paese al quale è legatissima. Priscilla è arrivata in Italia da giovanissima, cominciando a lavorare nel mondo della moda: è infatti una consulente di immagine. Il suo nome non è però noto per ruoli nel mondo dello spettacolo: non ha infatti mai lavorato in televisione, se non marginalmente, con diverse partecipazioni a programmi per via del suo mestiere nel fashion.

Priscilla Prado, moglie di Andrea Pucci: “15 anni di battaglie”

La moglie di Andrea Pucci è nota infatti proprio per essere la moglie del comico, che ha sposato diversi anni dopo il loro primo incontro. Negli anni Priscilla e Andrea hanno vissuto diverse fasi del suo amore: sono arrivati anche a litigare e a perdersi, per poi ritrovarsi con più intensità di prima. In occasione del loro quindicesimo anniversario, Priscilla Pardo ha dedicato ad Andrea queste parole splendide: “Il nostro anniversario. 15 anni di noi due. Battaglie, amore folle, momenti belli, brutti e indimenticabili come le cose che abbiamo vissuto. E siamo ancora qua amore. Senza amare, questa vita non vale la pena”.

Priscilla Prado, Andrea Pucci e i loro figli (i due gemelli di lei e la figlia di lui) formano una grande famiglia allargata: un’unione non sempre semplice ma sicuramente ricca di amore, che continua a volersi bene tra gli alti e bassi della vita.