Periodo complicato per Priscilla Presley, vedova dell'indimenticabile re del rock Elvis: accuse gravissime da parte dei suoi ex soci in affari...

Tempi bui per Priscilla Presley, vedova dell’indimenticabile ‘re del rock’ Elvis Presley, che deve fare i conti con un’accusa gravissima, mossa dai suoi ex soci di business, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, che hanno chiesto risarcimento milionario per violazione di contratto e frode. Stando a quanto riferisce il New York Post, i due ex soci sostengono che la donna fosse a conoscenza del fatto che la figlia Lisa Marie, ai tempi, l’avrebbe rimossa dal suo ruolo di responsabile del trust.

Francesca Michielin, chi è: vita e carriera/ Nuovo singolo e la nefrectomia 2 anni fa: "Senza un rene ma..."

Dunque Priscilla Presley avrebbe deciso di spegnere le macchine che tenevano in vita la figlia Lisa Marie Presley per assicurarsi il controllo del suo enorme patrimonio. Insomma, accuse choc per la vedova di Elvis, ma che sta facendo parlare un po’ tutti i giornali, i siti specializzati e il pubblico interessato.

Roberto Vecchioni, chi è/ Cantautore e docente, il ricordo del figlio Arrigo "Non apparteneva a questo mondo"

Elvis Presley, la battaglia legale infinita per la vedova del re del rock

L’ottantenne deve fare i conti con accuse gravissime, ma la sua reazione tramite gli studi legali non si è fatta attendere ed è stata durissima per i suoi ex soci. Infatti Priscilla, oltre a respingere ogni illazione, ha definito queste accuse “ridicole e vergognose”, descrivendo la manovra dei suoi ex soci come “un feroce e triste tentativo di infangare falsamente la reputazione di una donna di 80 anni”. Insomma la battaglia legale sembra sola agli inizi e non è la prima per la vedova del re del rock, che già nel 2016 dovette contestare un emendamento al trust che la rimuoveva dal ruolo di fiduciaria e che la vide contrapporsi con la nipote Riley, la quale ottenne l’assegnazione della proprietà di Graceland.

Anna Tatangelo canta incinta sul palco/ E' polemica sul web, lei: "Sono serena, è un periodo che..."

Ora per Priscilla Presley c’è una nuova gatta da pelare, con i suoi ex soci Brigitte Kruse e Kevin Fialko sul piede di guerra. Chi la spunterà? Difficile dirlo, ma la sensazione è che la faccenda si protrarrà a lungo, considerando la gravità delle accuse e della risposta dura e decisa da parte di Priscilla Presley. Una brutta pagina di scontri legali che, sicuramente, i fan di Elvis Presley avrebbero evitato volentieri. Ma, purtroppo, non dipende da loro…