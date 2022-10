Priscilla Savoldelli e Damiano Severoni, prima coppia a Il Collegio 7?/ Si coccolano…

Priscilla Savoldelli e Damiano Severoni, innamorati? Tra i due partecipanti de Il Collegio 7 sembrerebbe essere scattato del tenero. In occasione della prima puntata, sono stati sorpresi a scambiarsi delle tenere carezze mentre erano insieme agli altri compagni, ma in base alle anticipazioni potrebbe essere scattato anche un bacio nella notte. Insomma, sembra esserci del tenero, ma non è chiaro se nascerà qualcosa di serio oppure se è soltanto un flirt.

Priscilla, che ha 15 anni, in fase di presentazione ha d’altronde ammesso di essere “una tipa un po’ particolare” ed anche “vecchio stampo” per le sue passioni vintage, come quella per i francobolli. È anche per questi motivi che ha rivelato di essere attratta dai ragazzi più grandi di lei. Damiano, in tal senso, ha 16 anni, per cui seppure di poco rientra nei suoi standard. Le basi per una storia d’amore ci sono, chissà se realmente inizierà.

Priscilla Savoldelli e Damiano Severoni, prima coppia a Il Collegio? Chi sono

Priscilla Savoldelli e Damiano Severoni potrebbero essere dunque la prima coppia de “Il Collegio 7”. I due sono apparsi insieme in diversi momenti della prima puntata, ma hanno fatto parlare di sé anche da soli. La quindicenne in particolare è una amante del rock e in generale della musica, tanto che suona la batteria e canta. Gioca anche a basket. Nel corso della prima settimana ha rivelato, scrivendolo in un tema, di avere sofferto tanto per la separazione dei suoi genitori.

Anche il ragazzo ha avuto dei problemi familiari. Quando aveva 4 anni, infatti, il padre lo ha abbandonato. È cresciuto con la mamma, che ritiene sia “la donna più forte che abbia mai conosciuto”, e con nonna Rita, che definisce “la mia prima fan”. Parlando di sé, dice di essere altruista e sempre pronto ad aiutare il prossimo. È proprio per queste caratteristiche che probabilmente ha conquistato la compagna.

