Privacy Facebook/ Zuckerberg perde la causa più grande di sempre: liquiderà 725 mln

La privacy di Facebook non è mai stata eccellente, e su questo molti utenti avevano già posto i loro dubbi. La novità più importante però, è che il contenzioso tra gli utenti americani e il social media di Zuckerberg, si è chiuso bene per gli utenti che avevano aperto la causa legale.

Secondo la corte americana, Facebook dovrà liquidare 725 milioni di dollari distribuendoli agli utenti che hanno partecipato alla causa, e che hanno fatto richiesta per contestare la sicurezza dei loro dati e della privacy sul social media di Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan di nuovo genitori/ Il tenero annuncio: "benvenuta"

Privacy Facebook: il successo della class action

La class action sui dubbi relativi alla scarsa privacy di Facebook, che si è conclusa di recente, ha fatto sì che Zuckerberg dovesse esborsare 725 milioni di dollari. Coloro che hanno partecipato alla contestazione, hanno detto in diverse interviste, che sicuramente si tratta del:

Meta "Deve 220 milioni di Iva all'Italia"/ Dati personali al centro del caso

“Più grande recupero mai ottenuto in un’azione collettiva sulla privacy dei dati e il massimo che Facebook abbia mai pagato per risolvere un’azione collettiva privata”.

La class action è quella risalente allo scandalo del 2018 di Cambridge Analytica. Per chi non lo sapesse o ricordasse, Zuckerberg aveva dichiarato che 87 milioni di account iscritti al social network, potevano essere a rischio. I loro dati infatti, erano stati condivisi in modo inadeguato, alla società di analisi dei dati (proprio Cambridge Analytica).

Facebook dovrà risarcire tutti i querelanti e gli iscritti al social tra il mese di maggio 2007 e dicembre 2022. C’è però una scadenza: chi è interessato a ricevere la liquidazione, avrà tempo entro e non oltre il 25 agosto di quest’anno.

Zuckerberg smentisce dimissioni da CEO di Meta/ "Bufala" scatena caos social

Si tratta di una causa destinata soltanto agli utenti iscritti al social ma che risiedono in America, visto che gli account coinvolti in causa erano esclusivamente quelli americani. Con questo pretesto ci auguriamo che da ora in poi la privacy di Facebook abbia un riguardo migliore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA