Privalia, Happy Friday di Vodafone/ Buono sconto di 20 euro: come ottenere il codice

Privalia è il regalo di Happy Friday di Vodafone per i suoi clienti. Come ogni venerdì, torna anche oggi l’appuntamento con l’iniziativa del noto operatore telefonico. Oggi dunque c’è un interessante buono sconto da usare su Privalia, il famoso store online con prezzi accessibili anche su marchi di moda importanti. Basta “disegnare” il classico sorriso all’interno dell’applicazione per ottenere il buono sconto da 20 euro da usare su un ordine minimo di 60 euro. Il coupon viene inviato via sms al numero Vodafone associato. La sua scadenza è il 4 ottobre, quindi dopo tale data non sarà più valido. Quindi non dovete fare altro che scegliere gli oggetti da acquistare, inserirli nel carrello, inserire il codice nell’apposito campo e il sistema di Privalia provvede a stornare l’importo sul totale. L’offerta disponibile con Happy Friday di Vodafone oggi, venerdì 27 settembre, è accessibile tramite l’applicazione MyVodafone.

PRIVALIA, HAPPY FRIDAY DI VODAFONE: BUONO SCONTO DI 20 EURO

Happy Friday di Vodafone non è nuova a iniziative di questo tipo. Ad esempio, qualche venerdì fa l’operatore telefonico aveva regalato ai suoi clienti quattro mesi di Now Tv con Ticket Serie Tv compreso. Invece a inizio mese erano stati offerti 20 gigabyte di internet in regalo per un mese. Il programma, lo ricordiamo, è completamente gratuito. Invece Happy Black richiede il pagamento di un canone mensile, ma ha anche un funzionamento diverso rispetto a Happy Friday di Vodafone. Una volta riscattato il codice, questo potrà essere attivato su una pagina dedicata del sito di Privalia entro il 4 ottobre 2019 e potrà essere usato entro 30 giorni dall’attivazione. È bene sapere che il buono sconto non è cumulabile con altre promozioni e non è frazionabile in più acquisti. L’operazione a premi gratuita è riservata anche ai clienti Vodafone Business, che domani riceveranno uno sconto del 30% su acquisti online o in un negozio A.G. Spalding&Bros.

