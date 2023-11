Priverno, ferisce gravemente la madre e uccide il suo compagno/ Arrestato 33enne con problemi di droga

Un omicidio si è verificato quest’oggi in quel di Priverno, località della provincia di Latina, nella regione Lazio: un uomo ha ferito gravemente la madre per poi uccidere il suo compagno. La vittima, stando a quanto si legge sul sito del Corriere della Sera, si chiamava Geramano Riccioni, mentre la donna ferita Adele Coluzzi. Agli arresti è invece finito il 33enne Luigi D’Atino, al momento in stato di fermo e la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.

L’episodio è avvenuto nell’abitazione di Riccioni, in via Madonna del Calle a Priverno: secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine il giovane si sarebbe scagliato contro il compagno della madre dopo che una lite sarebbe evidentemente degenerata. L’uomo è stato colpito a morte con un oggetto trovato in casa, un vaso, dopo di che lo stesso 33enne avrebbe aggredito anche la madre, fortunatamente non uccidendola. La 57enne versa comunque in condizioni disperate ed è stata soccorsa con l’elicottero dell’ambulanza: dopo le prime cure è stata portata in codice rosso presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove si trova tutt’ora.

PRIVERNO, FERISCE GRAVEMENTE LA MADRE E UCCIDE IL SUO COMPAGNO: COSA SAPPIAMO

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera sembra che Luigi D’Atino fosse già noto per l’abuso di stupefacenti, di conseguenza non è da escludere che avesse fatto delle richieste economiche alla madre, ipotesi per ora non confermata. Inoltre sembra che la vittima sia stata colpita con un vaso mentre la madre sarebbe stata raggiunta con un mattone, quindi colpita violentemente e lasciata esanime a terra.

In ogni caso pare che tutti e tre abbiano problemi con la droga aggiunge ancora il quotidiani di via Solferino. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sembra che spesso e volentieri i tre litigavano ma questa volta la lite è sfociata in una tragedia. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa: è stato richiesto l’intervento del 118 poco dopo le ore 6:00 di questa mattina.

