‘Pro life’ nei consultori: sinistra insorge su emendamento Centrodestra/ Ma lo prevede Legge 194 sull’aborto

COSA PREVEDE L’EMENDAMENTO SUI CONSULTORI ALLA LEGGE PNRR E PERCHÈ HA SCATENATO LA POLEMICA A SINISTRA

Basta un emendamento che preveda il pieno rispetto di una legge dello Stato – la tanto “chiacchierata” 194 sull’aborto – a far riesplodere lo scontro fra Centrodestra e Centrosinistra sul difesa della vita. Non saremo come negli Stati Uniti dove parte delle Elezioni Presidenziali si giocano sul tema dell’aborto ma anche in Italia il livello dello scontro ideologico raggiunge livelli non da molto da meno da quando è in carica il Governo Meloni. La sinistra fin dalla campagna elettorale accusa l’esecutivo di voler modificare/censurare la storica legge che consente l’interruzione volontaria di gravidanza, trovando la secca risposta dei partiti di maggioranza che invece confermano la 194, chiedendo però che venga attuata fino in fondo.

E nasce proprio da qui l’ultima polemica sull’emendamento presentato dal deputato FdI Lorenzo Malagola in commissione Bilancio dove si discuteva ieri il Decreto PNRR prima della votazione alla Camera nelle prossime ore (con voto di fiducia già richiesto, ndr), L’emendamento prevede nell’organizzare i servizi dei consultori a livello regionale la possibilità di avvalersi «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità». Il testo è passato in Commissione ma immediata è stata la reazione d’ira di Pd e M5s: «coinvolgere le associazioni pro-life nei consultori rappresenta l’ennesima offesa ai diritti della donna e alla sua autodeterminazione». Secondo i deputati grillini, l’Italia è un Paese in cui «il diritto all’aborto, all’interruzione di gravidanza è già sotto attacco, in cui è già difficile accedere alla pratica, in cui le donne devono viaggiare fuori provincia o addirittura fuori regione per riuscire ad abortire».

Durissima anche la segretaria Pd Elly Schlein che accusa direttamente il Governo Meloni di un pesante «attacco alla libertà delle donne contro cui ci opporremo duramente. Ce lo aspettavamo da questa destra che ovunque governa cerca di minare l’attuazione della 194 e di restringere il diritto delle che cercano di avere accesso ad una interruzione volontaria di gravidanza». Addirittura per i dem Silvia Roggiani e Marco Furfaro, l’esecutivo starebbe attaccando la Legge 194 e il diritto all’aborto per tutte le donne: «vergognoso. Ci batteremo in Parlamento e fuori, affianco alle associazioni femministe, per impedire alla destra questo ennesimo attacco ai diritti delle donne». Fortissime critiche arrivano poi anche da Azione, AVS e dalle varie sigle femministe come “NonUnaDiMeno” e “Donne in rete contro la violenza”.

NUOVO SCONTRO SULL’ABORTO E COSA DICE LA LEGGE 194 (TANTO INVOCATA DALLA SINISTRA FEMMINISTA)

La maggioranza fa quadrato sull’emendamento FdI per consentire l’eventuale ricorso dei operatori “pro life” nei consultori per un maggiore dialogo con la donna in procinto di abortire: «Nessuno vuole riformare o abrogare al 194. Ma applicarla nella sua interezza, a differenza di quanto finora fatto anche per diretta responsabilità di chi ha governato la sanità in questi ultimi decenni. L’emendamento approvato al Pnrr a firma del collega Malagola va in questa direzione, offrire senza oneri per lo Stato la possibilità di riflessione come previsto dalla legge all’articolo 1 e al comma d dell’articolo 2», ha spiegato dal Parlamento il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli.

Raggiunto dall’Avvenire, il coordinatore del network pro-life “Sui tetti”, Domenico Menorello , spiega come le polemiche sollevate dalla sinistra in queste ore siano ideologiche e strumentali: «si tratta della mera trasposizione di una facoltà nota all’ordinamento e di per sé auspicabile alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale». La Legge 194 – così spesso invocata dalla sinistra pro-femminista per difendere il diritto all’aborto – prevede già nella sua composizione originaria che i consultori possano (non debbano, elemento chiave) «avvalersi della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono aiutare la maternità difficile dopo la nascita».

Dopo una giornata di fortissime polemiche contro il Governo e le sigle pro-life, prende posizione “Pro Vita & Famiglia” con il portavoce nazionale Jacopo Coghe: in una nota affidata all’ANSA e apparsa sui social, viene chiarito come non vi sia alcuna intenzione di entrare nei consultori, anche perché «il nostro ambito di azione è la sensibilizzazione pubblica e l’influenza politica con campagne nazionali». Questo però non toglie la massima urgenza, conclude Pro Vita, di riportare i consultori al loro ruolo originario per come era stato pensato dalla Legge 194: «luoghi dove le donne possano essere aiutate a trovare alternative concrete all’aborto rimuovendo quelle situazioni di disagio socio-economico o di solitudine e abbandono che rendono l’autodeterminazione un vuoto slogan politico».











