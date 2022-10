Probabili formaizoni Inter Roma/ Quote, Dybala ancora in forte dubbio (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Roma parliamo ovviamente del big match che, alle ore 18:00 di sabato 1 ottobre a San Siro, si gioca per la 8^ giornata di Serie A 2022-2023. Arrivano qui due squadre ferite: l’Inter è sicuramente quella messa peggio, non tanto per la classifica quanto per il modo in cui sta affrontando gli impegni. Sconfitta dall’Udinese prima della sosta, ha perso tre delle quattro trasferte giocate e sta dando una forte sensazione di aver perso quei riferimenti che nelle ultime due stagioni aveva fissato, così che ora Simone Inzaghi dovrà necessariamente operare un brusco e decisivo cambio di passo.

La Roma due settimane fa è caduta in casa contro l’Atalanta: sconfitta che ci può stare nell’economia di un campionato, in più i giallorossi in quella partita avrebbero meritato almeno il pareggio e in generale la squadra allenata da José Mourinho sembra aver acquisito consapevolezza nei suoi mezzi, riuscendo anche a sopperire a infortuni importanti. Adesso chiaramente sarà interessantissimo vedere quello che succederà in campo a San Siro; aspettando che la grande sfida prenda il via, facciamo la nostra solita valutazione sulle scelte che potranno essere operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Inter Roma, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,05 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,55 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 3,55 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

I DUBBI DI INZAGHI

In Inter Roma Simone Inzaghi deve rinunciare a Brozovic, che sarebbe comunque stato squalificato ma poi si è infortunato in Nations League: senza il playmaker croato, come avevamo già detto, le possibili soluzioni sono quelle della sostituzione “immediata”, ovvero lanciare titolare il giovane Asllani, oppure il cambio di assetto attico come si era già visto nella passata stagione, ovvero Barella in posizione di regia con altre due mezzali. Una di queste sarebbe Gagliardini, l’altra possibilmente Calhanoglu che dovrebbe farcela a rientrare e dunque si gioca comunque il posto con l’ex Mkhitaryan, con l’armeno che per non forzare troppo il recupero del turco potrebbe in ogni caso essere titolare. Per quanto riguarda Romelu Lukaku, siamo a una percentuale bassa di presenza: al massimo il belga sarà in panchina, dunque spazio alla coppia offensiva formata da Dzeko e Lautaro Martinez. Sulle corsie laterali avremo Dumfries a destra e Federico Dimarco sull’altro versante, in vantaggio su Gosens e Darmian; in difesa Acerbi dovrebbe guidare gli altri due compagni Skriniar e Alessandro Bastoni, quindi ancora out De Vrij con Handanovic che sarà il portiere.

LE SCELTE DI MOURINHO

Anche Mourinho spera di recuperare un giocatore importante per Inter Roma: Paulo Dybala, dopo aver saltato in extremis l’Atalanta, resta in forte dubbio per San Siro. La soluzione è già pronta: Lorenzo Pellegrini, out dagli impegni di Nations League, è arruolabile e dunque sarà lui ad avanzare la sua posizione sulla trequarti, a fargli compagnia ci sarà Zaniolo (altro ex di questo big match) e quindi si libera un posto a centrocampo. Nel settore nevralgico dovrebbe giocare Matic; al suo fianco chiaramente avremo Cristante che è tornato a essere un titolare in questa Roma, poi sulle corsie laterali Zeki Celik prenderà nuovamente il posto di Karsdorp e a sinistra arrivano belle notizie, perché ce la fa anche Spinazzola che dunque rimane favorito su Zalewski. Come prima punta le discussioni non iniziano nemmeno e avremo Abraham, con Belotti eventualmente pronto alla staffetta per uno spezzone nel secondo tempo; anche in difesa Mourinho conferma tutto, con Rui Patricio che giocherà come portiere e una linea a tre che sarà condotta dal veterano Smalling. Ai lati dell’inglese ecco invece, come sempre, Gianluca Mancini e Ibañez.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho











