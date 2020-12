Probabili formazioni Ajax Atalanta/ Diretta tv, si rivedono Gomez e Ilicic?

PROBABILI FORMAZIONI AJAX ATALANTA: CHI GIOCA AD AMSTERDAM?

Studiando le probabili formazioni di Ajax Atalanta parliamo della partita che si gioca alle ore 18:55 di mercoledì 9 dicembre, presso la Johan Cruyff Arena: è l’ultima giornata nel gruppo D di Champions League 2020-2021, è la possibilità che la Dea ha di qualificarsi agli ottavi per la seconda stagione consecutiva. Questa volta, a differenza del miracolo dell’anno passato, la strada è stata più abbordabile e meno contorta ma gli orobici erano anche attesi a questo traguardo; se arrivano ad Amsterdam con la grande possibilità di pareggiare e passare il turno (saranno comunque eliminati perdendo) lo devono al pareggio strappato in casa contro il Midtjylland nell’ultima giornata, laddove i Lancieri hanno perso contro il Liverpool. Si gioca in Olanda e, anche per quanto visto all’andata e le condizioni della Dea, forse il favore del pronostico va agli avversari; l’Atalanta però non ha giocato domenica a Udine per maltempo, e dunque ha risparmiato energie che adesso potrebbero essere preziose. Vedremo dunque cosa succederà; aspettando che si giochi proviamo a valutare le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Ajax Atalanta.

AJAX ATALANTA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Atalanta sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che potranno seguirla accedendo al decoder di Sky e selezionando i canali di Sky Sport; in alternativa, vale a dire in assenza di un televisore, sarà la stessa emittente a fornire il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, con la quale assistere alla partita di Champions League tramite dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX ATALANTA

I DUBBI DI TEN HAG

Problemi per Erik Ten Hag, che per Ajax Atalanta dovrebbe rinunciare a Mazraoui e David Neres. La principale opzione per la fascia destra di difesa è Klaiber che giocherà in un reparto comandato dal portiere Onana e che prevede Daley Blind e Schuurs al centro con Tagliafico a sinistra, mentre davanti ci sono diverse soluzioni. La prima è quella di spostare Tadic sull’esterno destro, far giocare Lassina Traoré centravanti e confermare Antony sull’altro versante, la seconda invece prevede l’ingresso in campo di Promes; per come erano andate le cose all’andata è del tutto plausibile che l’allenatore dei Lancieri voglia dare campo alla fisicità del giovane attaccante gambiano, e allora il centrocampo dell’Ajax sarà schierato a tre con Gravenberch e Klaassen che dovrebbero essere certi del posto, a contendersi la terza maglia per iniziare la partita sono invece Edson Alvarez ed Ekkelenkamp.

LE SCELTE DI GASPERINI

Verosimilmente Gian Piero Gasperini dovrebbe ripristinare Alejandro Gomez e Ilicic, che a Udine erano rimasti fuori per scelta tecnica; potremmo allora vedere una panchina per Muriel, con Duvan Zapata invece titolare e il Papu che sulla trequarti agirebbe a supporto del colombiano e del già citato Ilicic, a meno che appunto il tecnico piemontese voglia fare altro e destinare comunque lo sloveno a rimanere fuori. A centrocampo invece la coppia titolare dovrebbe essere quella formata da De Roon e Freuler; la buona notizia per l’Atalanta è che Gosens, che aveva riscontrato una lieve positività al Coronavirus, è tornato a disposizione e dunque sarà regolarmente in campo come esterno sinistro. Sull’altro versante chiaramente agirà Hateboer, in difesa invece dovrebbe rientrare Palomino al fianco di Cristian Romero, dunque verosimilmente il ballottaggio che si apre coinvolge Djimsiti e Toloi. In porta, Gollini ha recuperato: dovrebbe quindi essere lui a giocare come titolare, ma Sportiello resta vigile in attesa degli eventi.

IL TABELLINO

AJAX (4-3-3): Onana; Klaiber, Schuurs, Daley Blind, Tagliafico; Klaassen, E. Alvarez, Gravenberch; Tadic, L. Traoré, Antony. Allenatore: Erik Ten Hag

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, C. Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez; Ilicic, D. Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini



