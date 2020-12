Probabili formazioni Ajax Atalanta/ Quote, Ten Hag recupera Traorè?

PROBABILI FORMAZIONI AJAX ATALANTA: CHI IN CAMPO OGGI

Sono riflettori puntati ora sulle probabili formazioni di Ajax Atalanta, sfida bollente in programma questa sera ad Amsterdam alle ore 18.55 e valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions league. Siamo infatti impazienti di conoscere le mosse di Ten Han come di Gasperini, per la partita che deciderà chi potrà proseguire nel proprio cammino nella prima coppa UEFA per club e chi invece dovrà battere in ritirata e “consolarsi” con la retrocessione in Europa league. La classifica del girone D è infatti netta, con la Dea che dopo il pareggio rimediato contro il Midtjylland, deve vincere o pareggiare oggi con i lancieri per strappare la seconda qualificazione agli ottavi di finale di fila: con una posta in palio così scottante, non saranno ammessi errori tra i bergamaschi me che meno ne potrà commettere Ten Han per fissare l’11 dei lancieri, che ben ricordando il 2-2 rimediato nel turno di andata, guardano con grande ottimismo alla partita di questa sera. Andiamo allora ad esaminare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Ajax Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di Champions league, ci appare complicato fissare un pronostico netto: non ci sorprende dunque che le quote siano abbastanza vicine. Il portale Eurobet per l’1×2 di Ajax Atalanta, ha fissato a 2.25 il successo dei lancieri e a 2.85 la vittoria della Dea, mentre il pareggio ha rimediato la quota di 3.95.

LE PROBABILI FORMAZIONI AJAX ATALANTA

LE MOSSE DI TEN HAG

Per stilare le probabili formazioni di Ajax Atalanta, certo oggi Ten Han non può che scommettere sul suo 4-3-3 pieno di titolari: pure qui ricordiamo che non mancano assenti e casi dubbi, come sono Traorè e Neres. Ipotizzando che almeno la punta del Burkina Faso riesca a scendere in campo, ecco che al suo fianco dovremmo vedere pronti dal primo minuto Tadic e Promes come esterni, ma non dimentichiamoci di Anthony, sempre pronto dalla panchina. Per la cabina di regia si farà trovare pronto Labyad, con Klassen e Gravenbech titolari come mezz’ala, come già occorso nel match di andata contro i bergamaschi. Sono poi pochi dubbi per la difesa dei lancieri, dove Ten Han dovrebbe puntare dal primo minuto su Mazraoui, e Tagliafico come esterni di reparto e sul duo Schirrls-Blund al centro, davanti a Onana.

LE SCELTE DI GASPERINI

Considerato la posta in palio questa sera ad Amsterdam, Gasperini non potrà che optare per i suoi titolari più in forma nel consueto 3-4-1-2: soprattutto se ricordiamo che questi hanno ben riposato, avendo pure saltato domenica la sfida di Serie A contro l’Udinese, rinviata per mal tempo. Ecco che allora questa sera rivedremo dal primo minuto Ilicic e Zapata in attacco, affiancati dal solito Papu Gomez, mentre al centrocampo non mancheranno De Roon e Freuler: rimane da valutare però la disponibilità di Gosens per l’esterno del reparto, visto che il giocatore è stato trovato lievemente positivo al coronavirus nei giorni scorsi (ma al secondo tampone è risultato negativo). In difesa della Dea si rinnova poi il ballottaggio tra Palomino e Djimsiti per la corsia mancina: pure sono sicuri della propria maglia Romero e Toloi.

IL TABELLINO

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Daley Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Tadic, L. Traoré, Promes All.: Ten Hag

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, C. Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Ruggieri; A. Gomez; Ilicic, D. Zapata. All.: Gasperini



