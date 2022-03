Probabili formazioni Ajax Benfica/ Diretta tv: tridente per i lancieri

Con le probabili formazioni di Ajax Benfica ci avviciniamo alla partita di ritorno degli ottavi di Champions League che sarà in programma domani sera naturalmente presso la Johan Cruijff ArenA di Amsterdam. Si riparte dal pareggio per 2-2 all’andata a Lisbona, che fino all’anno scorso avrebbe sancito un enorme vantaggio per i lancieri grazie al doppio gol in trasferta. Adesso invece la situazione è più equilibrata, almeno sulla carta: chi vince passa, in caso di pareggio con qualsiasi punteggio si andrà ai supplementari.

Probabili formazioni Manchester United Atletico Madrid/ Diretta tv: CR7 c’è

L’Ajax di Erik Ten Hai è comunque favorito, alla luce anche dello splendido cammino condotto dagli olandesi nella fase a gironi; il Benfica si gioca comunque una grandissima chance e quindi anche i portoghesi venderanno cara la pelle per raggiungere i quarti di finale di Champions League, obiettivo che francamente non era ipotizzabile ad inizio stagione. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Ajax Benfica.

Probabili formazioni Manchester City Sporting Lisbona/ Quote, turnover per Guardiola?

AJAX BENFICA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ajax Benfica sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football (canale numero 203 del satellite) e Sky Sport 253, oppure su Infinity + tramite l’applicazione dedicata, in questo caso naturalmente parliamo più correttamente di una diretta streaming video, che sarà garantita anche per gli abbonati alla televisione satellitare tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX BENFICA

LE MOSSE DI TEN HAG

Nelle probabili formazioni di Ajax Benfica, l’allenatore di casa Ten Hag non rinuncia al tridente che è un punto di forza dei lancieri: Antony e Tadic saranno i due esterni offensivi a supporto del centravanti e bomber Haller, punto di riferimento centrale dell’attacco e in generale della manovra offensiva del modulo 4-3-3 olandese.

Probabili formazioni Real Madrid Psg/ Quote: dubbio Kroos, tornano Hakimi e Mbappé

A centrocampo Edson Álvarez in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Berghuis e Gravenberch, giovanissimo talento ambito da tutta Europa. In difesa c’è ancora un dubbio legato a Mazraoui, dunque schieriamo da destra a sinistra Rensch, Schuurs, Martínez e Blind nella retroguardia a quattro davanti al portiere Onana.

LE SCELTE DI VERISSIMO

Sulla sponda portoghese, ecco un solido modulo 4-4-2 per Verissimo nelle probabili formazioni di Ajax Benfica: la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Núñez e Gonçalo Ramos, con Yaremchuk inizialmente in panchina. Da verificare la posizione di Rafa Silva, esterno destro oppure avanzato sulla trequarti e in questo caso ci sarebbe un 4-2-3-1.

L’altro esterno sarà a sinistra Everton, mentre i due centrocampisti centrali saranno Weigl e Taarabt. Infine, per quanto riguarda la retroguardia, ecco la coppia di centrali Otamendi-Vertonghen davanti alla porta di Vlachodimos, con Gilberto terzino destro e Grimaldi sulla corsia di sinistra per completare la difesa a quattro lusitana.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI AJAX BENFICA

AJAX (4-3-3): Onana; Rensch, Schuurs, Martínez, Blind; Berghuis, Edson Álvarez, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic. All. Ten Hag.

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt, Everton; Núñez, Gonçalo Ramos. All. Verissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA