Probabili formazioni Ajax Inter, le quote e le notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League, oggi mercoledì 17 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI AJAX INTER: LE SCELTE PER AMSTERDAM

Con le probabili formazioni Ajax Inter ci avviciniamo alla partita per la prima giornata della nuova Champions League, una sfida affascinante fra due storiche big del calcio europeo ma anche un bivio già delicato per i nerazzurri, che in campionato arrivano da due sconfitte consecutive.

Sarà quindi molto delicato per Cristian Chivu il ritorno ad Amsterdam come grande ex, la sua Inter infatti segna tanto ma incassa davvero troppi gol, situazione paradossale per chi da calciatore era un difensore e adesso deve lavorare proprio per sistemare una fase difensiva a dir poco deficitaria nelle ultime uscite.

La sconfitta per 4-3 contro la Juventus ha fatto male, ma in Champions League il “campionato” dura solamente otto giornate, per cui il margine d’errore è ancora più ridotto e sarebbe quindi fondamentale con il piede giusto, soprattutto perché più avanti l’Inter avrà tante sfide difficili dovute a un sorteggio di certo poco favorevole.

L’Ajax in stagione ha tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque giornate di Eredivisie, ma in casa ha sempre vinto. La Johan Cruyff Arena fa effetto alle rivali nazionali, ma per la finalista della ultima Champions League non dovrebbe essere un ostacolo così impossibile: di certo l’attesa è già alta e allora noi adesso analizziamo le probabili formazioni Ajax Inter…

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo, uno sguardo alle quote Snai per il pronostico su Ajax Inter ci dice che i nerazzurri sono favoriti pur giocando ad Amsterdam. Segno 2 quotato a 1,85, mentre si salirebbe a 3,85 sia in caso di pareggio sia con il successo dell’Ajax, che hanno la stessa quotazione.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX INTER

IL 4-3-3 DI HEITINGA

Il modulo 4-3-3 sarà il punto di riferimento per John Heitinga nelle probabili formazioni Ajax Inter. Il giovane allenatore di casa si dovrebbe affidare a Jaros in porta; ecco poi la difesa a quattro con Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal; partita speciale per il capitano ma anche ex di turno Klaassen, che nel centrocampo a tre dell’Ajax agirà con Taylor e Regeer; infine, nel tridente d’attacco dei lancieri dovremmo vedere come titolari Berghuis, Weghorst e Godts.

CHIVU CONFERMA I BIG

L’inizio di stagione è stato rivedibile, ma Cristian Chivu insiste sui big nelle probabili formazioni Ajax Inter. Ecco allora il modulo 3-5-2 a partire da una difesa che deve riscattarsi, con Sommer in porta e davanti a lui il trio con il nuovo acquisto Akanji al fianco di Acerbi e Bastoni. Sulla fascia destra spazio a Dumfries, in mezzo al campo il terzetto più classico con Barella, Calhanoglu in cabina di regia e Mkhitaryan, come esterno sinistro Dimarco ed infine il tandem d’attacco composto da un Thuram in forma e dal capitano Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX INTER: IL TABELLINO

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts. All. Heitinga.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.