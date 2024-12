PROBABILI FORMAZIONI AJAX LAZIO: ECCO I TITOLARI PER IL BIG-MATCH

Con le probabili formazioni Ajax Lazio presentiamo il big-match della sesta giornata di Europa League. È sempre affascinante giocare sul campo di una squadra che ha scritto la storia del calcio mondiale, anche perché l’Ajax viaggia a ritmi alti anche in questo girone unico, ma oggi dovrà provare a riscattarsi dopo la sconfitta sul campo della Real Sociedad, che ha comportato una frenata in contemporanea a quella della Lazio, che a sorpresa non era andata oltre un pareggio contro il Ludogorets all’Olimpico.

Diretta/ Aston Villa Ajax (risultato finale 4-0): poker di Diaby! (Conference, 14 marzo 2024)

Il bilancio dei biancocelesti resta comunque ottimo, sia in Europa League dove quello fu il primo pareggio dopo quattro vittorie di fila, sia in campionato, dove la Lazio di Marco Baroni arriva dall’impresa sul campo del Napoli, che ci ha detto come i capitolini potrebbero addirittura ancora inseguire il tricolore, facendo parte del folto e compatto gruppo di testa. Ora però bisogna pensare a un match di grande fascino, quindi diamo spazio alle probabili formazioni Ajax Lazio…

Video/ Ajax Aston Villa (0-0) highlights: qualificazione in bilico (Conference League, 7 marzo 2024)

PRONOSTICO E QUOTE NEL SEGNO DELL’INCERTEZZA

Prima delle probabili formazioni diamo spazio come solito al pronostico su Ajax Lazio secondo le quote dell’agenzia Bwin: gli olandesi sono favoriti ma non troppo e il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 2,90 in caso di successo della Lazio e quindi segno 2, oppure fino a 3,60 in caso di pareggio (segno X).

PROBABILI FORMAZIONI AJAX LAZIO

QUALI TITOLARI PER FARIOLI?

Francesco Farioli è l’allenatore italiano dei lancieri, ulteriore motivo d’interesse per le probabili formazioni Ajax Lazio. Il modulo di riferimento è il tradizionale 4-3-3 e i possibili titolari si apriranno con il portiere Pasveer; davanti a lui la difesa a quattro con Rensch terzino destro, Sutalo e Baas centrali, Hato sulla corsia di sinistra; nel terzetto di centrocampo i titolari dovrebbero essere Fitz-Jim, Henderson e Berghuis; infine, il tridente d’attacco dovrebbe prevedere Traore e Akpom ai fianchi del centravanti Brobbey.

Diretta/ Ajax Aston Villa (risultato finale 0-0): due espulsi e nessun gol (Conference League, 7 marzo)

TORNA ROVELLA PER BARONI

Era squalificato in campionato e quindi Rovella ritroverà una maglia da titolare oggi nelle probabili formazioni Ajax Lazio, affiancato da Dele-Bashiru nel cuore del 4-2-3-1 di mister Marco Baroni. Il portiere in Coppa dovrebbe essere Mandas; davanti a lui, ecco la difesa a quattro con Lazzari, Gigot, Patric e Pellegrini possibili titolari da destra a sinistra; nel reparto offensivo dei biancocelesti invece dovremmo avere Tchaouna come esterno destro, Pedro trequartista centrale, Noslin ala sinistra e davanti a loro il centravanti Castellanos.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX LAZIO: IL TABELLINO

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Berghuis; Traore, Brobbey, Akpom. All. Farioli.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni.