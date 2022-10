Probabili formazioni Ajax Napoli/ Diretta tv: qualche modifica per Spalletti?

PROBABILI FORMAZIONI AJAX NAPOLI: CHI GIOCA AD AMSTERDAM?

Le probabili formazioni di Ajax Napoli ci conducono a parlare della partita che si gioca alla Johan Cruijff Arena, alle ore 21:00 di martedì 4 ottobre: siamo nella 3^ giornata del gruppo A di Champions League 2022-2023, ad Amsterdam i partenopei vanno a caccia di una vittoria che significherebbe con tutta probabilità accesso agli ottavi di finale, in attesa di scoprire la posizione. Per ora il Napoli è stato perfetto: ancora una volta ha battuto il Liverpool (addirittura dominando) poi è andato a vincere ad Ibrox contro i Rangers e dunque naviga a punteggio pieno, con la consapevolezza che il più sia stato fatto ma dovendo chiudere il discorso.

L’Ajax invece, dopo aver demolito i Rangers all’esordio, ha perso in maniera beffarda ad Anfield: per i Lancieri è quasi obbligatorio vincere questa sera per evitare di complicarsi la vita e dover poi giocare soltanto per un posto in Europa League, ma possiamo ampiamente dire che nel pronostico la squadra di Luciano Spalletti abbia sulla carta qualcosa in più. Vedremo allora come andranno le cose sul terreno di gioco; mentre aspettiamo possiamo fare una rapida valutazione di come i due allenatori intendano disporre le loro squadre alla Johan Cruijff Arena, leggendo insieme le probabili formazioni di Ajax Napoli.

AJAX NAPOLI DIRETTA TV STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Napoli è disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita valida per la terza giornata dei gironi di Champions League sarà dunque visibile agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video. In alternativa questo match, come altri, sarà fornito dalla piattaforma Infinity Plus che fa parte del pacchetto Mediaset: anche in questo caso la visione sarà in mobilità e bisognerà essere clienti del servizio.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX NAPOLI

GLI 11 DI SCHREUDER

Il 4-3-3 di Alfred Schreuder per Ajax Napoli dovrebbe essere quasi fissato, con qualche modifica rispetto al ko di Alkmaar in campionato. In porta ci sarà ancora il veterano Pasveer, reduce dall’esordio in nazionale a quasi 39 anni; davanti a lui dovremmo vedere una coppia centrale formata da Lisandro Magallan e Timber, poi due terzini che sarebbero ancora una volta Rensch e Daley Blind. A centrocampo invece Edson Alvarez è il giocatore incaricato di fare da perno e primo regista della squadra; ai suoi lati potremmo aspettarci il ritorno da titolare di Klaassen, dunque a giocare come altra mezzala sarà uno tra Berghuis e Kenneth Taylor con il primo che rimane favorito. Nel tridente offensivo invece Tadic gioca come laterale destro, a differenza di quanto faceva con Ten Hag (spesso veniva utilizzato come centravanti tattico e di movimento); al centro dello schieramento d’attacco vedremo dunque Kudus, con Bergwijn che si dovrebbe prendere la maglia come esterno a sinistra. Da valutare poi la presenza di Lorenzo Lucca in panchina: il giovane ex Palermo e Pisa è stato convocato e ha giocato uno spezzone con la prima squadra prima della sosta per le nazionali.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Anche Spalletti punta sul 4-3-3 per Ajax Napoli: le mosse del tecnico di Certaldo dovrebbero essere abbastanza confermate, resta da capire se Mathias Olivera avrà il posto come terzino sinistro e noi diamo qui una risposta affermativa, dunque panchina per Mario Rui con la conferma di Di Lorenzo come esterno basso a destra, Meret naturalmente tra i pali e poi Rrahmani e Kim Min-Jae che giocheranno come coppia centrale di difesa. A centrocampo Spalletti dovrebbe puntare sui titolari: dunque ecco Lobotka schierato come playmaker della squadra, poi Zambo Anguissa a fare l’interno di contenimento e recupero dei palloni mentre Zielinski sarà libero di inventare, come sappiamo il polacco può agilmente cambiare la sua posizione andando a posizionarsi sulla trequarti. In questo modo si andrebbe a creare un 4-2-3-1, modulo che l’allenatore del Napoli conosce molto bene; come prima punta martedì sera dovremmo vedere Raspadori, ai suoi lati si va per la soluzione che prevede Lozano e Kvaratskhelia ma per la corsia destra attenzione anche all’alternativa rappresentata da Elmas.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX NAPOLI: IL TABELLINO

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Magallan, Blind; Berghuis, E. Alvarez, Klaassen; Tadic, Kudus, Bergwijn. Allenatore: Alfred Schreuder

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mathias Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti











