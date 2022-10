Probabili formazioni Ajax Napoli/ Quote: due ballottaggi per Spalletti

PROBABILI FORMAZIONI AJAX NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Ajax Napoli ci avviciniamo alla partita di stasera alla Johan Cruijff Arena per la terza giornata del gruppo A di Champions League. I partenopei di Luciano Spalletti cercano una vittoria che significherebbe di fatto l’accesso agli ottavi di finale addirittura con tre giornate d’anticipo. Per ora il Napoli è stato perfetto: ha battuto il Liverpool dominando i Reds al Maradona, poi è andato a vincere con tre gol di scarto anche ad Ibrox contro i Rangers e dunque naviga a punteggio pieno, con la grande occasione per chiudere il discorso con enorme anticipo.

L’Ajax invece ha 3 punti grazie alla vittoria contro i Rangers all’esordio, poi ha perso in maniera beffarda ad Anfield: per i Lancieri è quasi obbligatorio vincere questa sera sfruttando anche il fattore campo, altrimenti (soprattutto in caso di sconfitta) l’orizzonte potrebbe diventare la corsa verso un posto in Europa League, ma naturalmente stasera per gli olandesi sarà uno snodo fondamentale. Ecco perché c’è notevole interesse anche per quanto riguarda le mosse dei due allenatori, che presentiamo leggendo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Ajax Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Ajax Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di successo esterno del Napoli. L’ipotesi considerata meno probabile è il pareggio, infatti il segno X raggiunge quota 3,75.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX NAPOLI

LE MOSSE DI SCHREUDER

Per le probabili formazioni di Ajax Napoli l’intoccabile modulo 4-3-3 dell’allenatore Alfred Schreuder dovrebbe vedere in porta il veterano Pasveer, che ha esordito in nazionale a quasi 39 anni; davanti a lui ecco la coppia centrale formata da Magallan e Timber, mentre i terzini sarebbero Rensch a destra e Blind a sinistra. A centrocampo Alvarez è il regista della squadra; ai suoi lati potremmo aspettarci il ritorno da titolare di Klaassen, con ballottaggio tra Berghuis e Taylor (con il primo favorito) per la terza maglia a disposizione in mediana. Nel tridente offensivo invece Tadic gioca come laterale destro perché come centravanti agisce Kudus, infine Bergwijn sarà l’esterno offensivo di sinistra.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Anche Luciano Spalletti punta sul modulo 4-3-3 per le probabili formazioni di Ajax Napoli: Mathias Olivera potrebbe però insidiare Mario Rui come terzino sinistro, con la conferma di Di Lorenzo a destra, Meret naturalmente tra i pali e poi Rrahmani e Kim Min-Jae che giocheranno ancora una volta in coppia al centro della difesa. Anche a centrocampo Spalletti dovrebbe puntare sui titolari: Lobotka è il playmaker, poi Zambo Anguissa e Zielinski, logicamente il primo con compiti più di copertura mentre il polacco sarà libero di inventare e posizionarsi sulla trequarti. In questo modo si andrebbe a creare un 4-2-3-1; come prima punta dovremmo vedere Raspadori, ma resta valida anche l’ipotesi Simeone, ai lati invece gli esterni Lozano e Kvaratskhelia.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX NAPOLI: IL TABELLINO

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Magallan, Blind; Berghuis, Alvarez, Klaassen; Tadic, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, M. Olivera; Z. Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











