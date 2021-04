Probabili formazioni Ajax Roma/ Diretta tv, troppe assenze per Fonseca! (quarti)

PROBABILI FORMAZIONI AJAX ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Siamo alla vigilia della sfida di andata per i quarti di finale di Europa League tra Ajax e Roma, match che avrà luogo solo domani alle ore 21.00 tra le mura della Johan Cruijff Arena di Amsterdam: andiamo allora a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni. Siamo ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Fonseca per questo big match, che deve essere occasione di rilancio per i giallorossi. Decimata, la lupa sta facendo fatica nelle ultime settimane, se si ricorda l’inatteso KO rimediato contro il Napoli e poi anche il difficile pareggio ottenuto sul Sassuolo solo pochi giorni fa in campionato. Non così i lancieri di Ten Hag: anche in casa olandese non sono poche le assenze di peso che si contano, ma se non altro i lancieri hanno alle spalle un trend assolutamente positivo, che conta di ben sette successi di fila. Andiamo a vedere come dunque i due allenatori si sono preparati alla sfida, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Ajax Roma.

AJAX ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Roma sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Tv8 e sul satellite sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Gli abbonati alla pay tv satellitare potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI AJAX ROMA

LE MOSSE DI TEN HAG

Come abbiamo accennato prima, per disegnare le probabili formazioni di Ajax Roma, Ten Hag deve fare attenzione ad alcune assenze di troppo, come quelle di Onana, fermato per doping, Blind e pure Mazraoui, non al top della condizione. Fissato il 4-3-3 di partenza pure vediamo che le alternative per il tecnico dei lancieri davvero non mancano. Ecco che allora già in panchina sarò nuova chance da titolare per il giovane Scherpen, che pure vedrà domani dal primo minuto davanti a sé i centrali Timber e Martinez e sull’esterno il duo formato da Rensch e Tagliafico. Per la mediana sarà maglia da titolare al centro per Alvarez, con Klassen e Gravenberch a supporto come mezz’ala. Per l’attacco occhi puntati su Tadic, re del gol in Coppa per l’Ajax (a segno anche contro lo Young boys agli ottavi), con Antony e Neres schierati sull’esterno.

LE SCELTE DI FONSECA

Parecchi i dubbi di Mister Fonseca per le probabili formazioni di Ajax e Roma, tenuto conto della lunga lista di indisponibili che il tecnico conta alla vigilia di questi big match dell’Europa league. Senza Kumbulla e Smalling, il tecnico lusitano spera almeno di recuperare Ibanez per la difesa (altrimenti verrà arretrato Spinazzola): nel reparto si faranno avanti ancora Mancini e Cristante, mentre sarà Pau Lopez il titolare tra i pali. Per il centrocampo, senza l’ex Atalanta, ecco che toccherà a uno tra Villar e Diawara far compagnia a Veretout, arrischiato dal primo minuto al centro: in corsia Spinazzola (se non verrà arretrato) e Bruno Peres, che farà le veci dello squalificato Karsdorp. In attacco si fanno sentire le assenze di Mhitaryan ed El Shaarawy: ecco allora Pellegrini e Pedro, con Dzeko schierato da prima punta.

IL TABELLINO

AJAX (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All. Ten Hag

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko. All. Fonseca



