Probabili formazioni Ajax Roma/ Quote, Ten Hag punta su Neres e Tadic (Europa league)

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Ajax Roma, partita valida come andata dei quarti di finale di Europa League, che sarà di scena ad Amsterdam solo questa sera alle ore 21.00. Siamo curiosi di scoprire quali saranno oggi le mosse di Fonseca per la trasferta olandese, anche se a ben vedere, il raggio di azione del tecnico lusitano appare davvero limitato. Ancora una volta una lunga lista di assenti e giocatori acciaccati mette in difficoltà l’allenatore portoghese, che pure ha bisogno oggi di una bella risposta dal campo, dopo gli ultimi verdetti non proprio lusinghieri che sono arrivati in campionato.

Dopo il KO con Parma e Napoli e il pari con il Sassuolo, che hanno ancora allontanato la lupa dalla zona Champions, Fonseca necessità di un bel riscatto: pure oggi fare a meno di giocatori come Karsdorp, Smalling, Mkhiatryan, Kumbulla ed El Shaarawy non sarà facile. Qualche assenza di peso la si conta poi anche nella metà campo dei lancieri, ma Ten Hag non dovrebbe aver difficoltà a segnare il proprio 11: gli olandesi, in gran condizione, sperano davvero oggi di fare il colpaccio.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match per i quarti di Europa league, consegniamo il favore del pronostico alla formazione di casa, o almeno è questo che ci riportano le quotazioni date dalla Snai. Vediamo infatti che già per l’1×2, il successo oggi dell’Ajax vale 2.00 la quota scommessa, mentre sale a 3.50 la valutazione per la vittoria della Roma: il pareggio è stato dato a 3.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI AJAX ROMA

LE MOSSE DI TEN HAG

Per le probabili formazioni di Ajax Roma, Ten Hag pare avere davvero le idee chiare per quanto riguarda il 4-3-3 di partenza, dove pure si farà sentire l’assenza di Blind e Mazraoui. Ecco che allora già in attacco risultano indispensabili bomber di valore come Neres e Tadic che hanno già regolato lo Young boys agli ottavi, come pure di Antony, a supporto sull’esterno. Per il centrocampo si farà invece oggi avanti il veterano Klassen affiancato dal giovane talento Ryan Gravenberch e da Rensch, anche se non mancano valide alternative dalla panchina. Maglie consegnate infine anche in difesa, dove mancherà ancora Onana: sarà Scherpen a occupare lo spazio tra i pali e davanti avremo Martinez e Alvarez, come pure Tagliafico e Timber, questo usati però sull’esterno (come già occorso nell’ultima di campionato contro l’Heerenveen.

LE SCELTE DI FONSECA

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Ajax Roma, le mosse di Fonseca ci risultano pesantemente condizionate dalla lista di assenti e uomini in forse che sono a Trigoria. Conservato comunque il classico 3-4-2-1 di partenza, ecco che in difesa saranno maglie obbligate per Cristante, Mancini e Ibanez: sempre che il centrale brasiliano venga recuperato in tempo, altrimenti Spinazzola sarà costretto ad arretrare. Per il centrocampo ecco che l’ex juventino si collocherà sull’esterno del reparto in coppia con Bruno Peres (Karsdorp è squalificato): al centro rivedremo Villar vicino a Veretout (non ancora al 100%), ma Diawara si farà comunque trovare pronto in panca. Per l’attacco ecco che si accende l’unico punto di domanda per Fonseca, indeciso tra Dzeko e Mayoral per la prima punta: sull’esterno ecco Pellegrini e Pedro.

IL TABELLINO

AJAX (4-3-3): Scherpen; Timber, Alvarez, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klassen, Rensch; Neres, Tadic, Antony All. Ten Hag

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; B Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; B Mayoral All. Fonseca



