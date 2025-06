PROBABILI FORMAZIONI AL AHLY INTER MIAMI: UNA PRIMA STORICA!

Anche con le probabili formazioni Al Ahly Inter Miami possiamo avvicinarci a una prima storica, vale a dire la partita inaugurale del nuovissimo Mondiale per Club 2025: si gioca nella notte italiana di domenica 15 giugno, l’esordio all’Hard Rock Stadium tocca alla squadra di Leo Messi che, diciamolo, in teoria non avrebbe dovuto esserci.

Il Mondiale per Club squalifica una squadra!/ Ecco chi verrà ripescato: è spareggio...

È opinione abbastanza diffusa che la FIFA, nel tentativo di aumentare l’hype ancora non altissimo, abbia provato a ricreare il dualismo tra Messi e Cristiano Ronaldo: ha concesso un posto all’Inter Miami, ma CR7 non si è qualificato con l’Al Nassr e ha scelto di non cambiare squadra.

Sia come sia, al netto di questo scenario, questa notte finalmente assisteremo alla prima partita di una competizione ancora molto chiacchierata e non necessariamente in termini positivi, anche per questo siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà sul campo.

Mondiale per Club 2025, montepremi ricchissimo/ Quanto possono guadagnare Juventus e Inter? (27 marzo 2025)

Allora, tuffiamoci immediatamente nell’atmosfera delle probabili formazioni Al Ahly Inter Miami, provando a capire in che modo i due allenatori affronteranno questa prima partita del Mondiale per Club 2025 e se avremo in campo subito gli schieramenti migliori a disposizione.

PRONOSTICO E QUOTE AL AHLY INTER MIAMI

Abbiamo anche le quote fornite dalla Snai sulle probabili formazioni Al Ahly Inter Miami, la squadra di casa è favorita e per la sua vittoria dovrete puntare sul segno 2, assicurandovi nel caso una vincita pari a 2,15 volte quanto messo sul piatto laddove il segno 1, che regola il successo degli egiziani, porta in dote una somma che corrisponde a 3,05 volte la posta in palio. Infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: la quota prevista dal bookmaker è di 3,55 volte l’importo investito.

Diretta sorteggio Mondiale per Club 2025/ Gruppi completi: Juve-City, Inter-River Plate! (5 dicembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI AL AHLY INTER MIAMI

LE MOSSE DI RIVEIRO

Per le probabili formazioni Al Ahly Inter Miami dobbiamo dire che gli egiziani hanno cambiato allenatore nemmeno venti giorni fa, affidandosi a José Riveiro: conosce bene gli avversari perché per tre anni ha guidato gli Orlando Pirates, come modulo potrebbe affidarsi a un 4-3-3 tenendo però buone le indicazioni del predecessore. Dunque, il veterano El Shenawy è il portiere, davanti a lui agisce una linea che prevede Yasser Ibrahim e El Aash come difensori centrali mentre Hany e Ahmed Kouka dovrebbero essere i terzini, ma occhio ad Ali Maaloul sulla fascia sinistra.

In mezzo al campo le redini del gioco sono affidate a Ateya; sulle mezzali dovrebbero invece operare El Solia e Ashour, poi ecco il cambiamento di Riveira che può passare dall’albero di Natale al tridente, lasciando Abou Ali a fare il centravanti ma inserendo poi El Shahat come esterno di sinistra, mentre sull’altro versante potrebbe operare uno tra Taher Mohamed e Fouad, senza dimenticarsi eventualmente del diciannovenne Abdallah che può giocarsi una maglia nell’esordio al Mondiale per Club 2025.

GLI 11 DI MASCHERANO

Javier Mascherano, che certamente non ha bisogno di presentazioni, per le probabili formazioni Al Ahly Inter Miami pensa a un 4-4-2 molto elastico, naturalmente fondato sulla coppia offensiva formata da Messi e Luis Suarez; da valutare gli infortunati che non sono pochi, ad esempio Jordi Alba potrebbe saltare l’esordio e allora come terzino sinistro ci sarebbe Noah Allen, a destra invece agisce Weigandt mentre i due centrali, schierati a protezione del portiere Rios Novo, dovrebbero essere Falcon e David Martinez, con Avilés e Ian Fray che sono le due alternative.

A centrocampo ovviamente comanda Sergio Busquets, che nonostante l’età avanzata è ancora determinante almeno nella MLS; al suo fianco la prima scelta è rappresentata da Cremaschi, ma stuzzica l’idea di mandare in campo il figlio d’arte Federico Redondo che tra l’altro ha già avuto un po’ di spazio. Mancano i due esterni di centrocampo: potrebbero essere Allende a destra e Segovia a sinistra, quest’ultimo deve vincere la concorrenza non indifferente di Picault che potrebbe mettere in discussione le scelte di Mascherano.

PROBABILI FORMAZIONI AL AHLY INTER MIAMI: IL TABELLINO

Al AHLY (4-3-3): El Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, El Aash, Kouka; Ashour, Ateya, El Solia; Fouad, Abou Ali, El Shahat. Allenatore: José Riveiro

INTER MIAMI (4-4-2): Rios Novo; Weigandt, Falcon, David Martinez, N. Allen; Allende, Cremaschi, Sergio Busquets, Segovia; Messi, L. Suarez. Allenatore: Javier Mascherano