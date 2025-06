Probabili formazioni Al Ain Juventus: le scelte dei due allenatori per la partita che si gioca al Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI AL AIN JUVENTUS: ECCO LE SCELTE BIANCONERE!

Anche le probabili formazioni Al Ain Juventus ci parlano di una squadra italiana che finalmente, alle 3:00 della mattina di giovedì 19 giugno, fa il suo esordio al Mondiale per Club 2025: i bianconeri alla fine, anche se non era la loro prima opzione, hanno scelto di proseguire il progetto con Igor Tudor.

Abbiamo dunque una continuità rispetto agli ultimi mesi del campionato, Tudor ha conquistato la qualificazione in Champions League e sicuramente merita di poter allenare la Juventus dall’inizio della stagione, potendo dimostrare il suo valore e, chissà, magari aprire anche un nuovo ciclo vincente.

Intanto dovrà fare i conti con una rosa già modificata rispetto a qualche settimana fa, ma semplicemente per chi ha lasciato e chi è tornato dai prestiti; la società non si è ancora mossa in sede di calciomercato anche per l’assenza di un direttore sportivo, tema che certamente andrà approfondito.

Adesso però si torna a giocare, ed è la cosa principale almeno in questo momento: aspettiamo che la partita prenda il via, e facciamo la nostra analisi sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco andando a leggere quali siano le probabili formazioni Al Ain Juventus.

AL AIN JUVENTUS: QUOTE E PRONOSTICO

Bianconeri decisamente favoriti secondo le quote Snai che leggiamo a corredo delle probabili formazioni Al Ain Juventus: il segno 2 per la loro vittoria vale 1,24 volte quanto puntato, mentre con il segno 1 per il successo degli avversari arrivereste a guadagnare una somma pari a 9,75 volte quanto investito sulla partita. Infine il segno X, che rappresenta ovviamente il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 6,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI AL AIN JUVENTUS

LE MOSSE DI IVIC

Vladimir Ivic ha in mente il 5-3-2 per l’esordio al Mondiale per Club 2025, nelle probabili formazioni Al Ain Juventus notiamo che il tandem offensivo è composto da Kodjo Laba e Rahimi che in due hanno segnato 31 gol nel campionato degli Emirati Arabi Uniti, 20 di questi tra l’altro li ha portati in dote il calciatore del Togo cui dunque bisognerà fare attenzione. Così anche agli altri: con questo modulo non ci sarebbe spazio per Matias Segovia e Mateo Sanabria che però possono partire dalla panchina e fare male, Nader sarà il riferimento davanti alla difesa con Kaku e Al Baloushi a fare le mezzali.

Da valutare anche un eventuale inserimento di calciatori come Gassama e Matias Palacios che da interni offensivi potrebbero dire la loro; può giocare anche Chadli, mentre in difesa il portiere Eisa, che è anche il capitano della squadra, sarà supportato dagli altri centrali Fabio Cardoso e Parl Yong-Woo, con Karim Traoré e Salomoni che invece dovrebbero giocare come terzini anche abbastanza bloccati, come detto infatti sarà più una difesa a cinque che a tre per quanto riguarda l’Al Ain.

TUDOR CON QUALCHE DUBBIO

Qualche dubbio per Tudor che nelle probabili formazioni Al Ain Juventus non rinuncia al 3-4-2-1: ci sono come detto i rientri dai prestiti ma in questo caso l’unico titolare dovrebbe essere Rugani che, a causa di un reparto arretrato impoverito (aspettando Bremer) si prepara a reindossare la maglia bianconera in compagnia di Kalulu e Gatti, che tornano a disposizione piazzandosi davanti a Di Gregorio, confermato portiere titolare. Chi sugli esterni? Nessun dubbio circa Cambiaso a sinistra, sull’altro versante invece Nico Gonzalez rischia il posto sulla pressione di Timothy Weah.

Abbiamo poi un Locatelli che aveva dovuto rinunciare alle partite della nazionale: se dovesse alzare bandiera bianca, il capitano potrebbe essere sostituito da McKennie o Koopmeiners visto che Douglas Luiz appare comunque fuori dal progetto, ma l’olandese resta una soluzione anche per la trequarti e se la gioca con Francisco Conceiçao. Ovviamente Khéphrén Thuram sarà il motore della Juventus, che per il resto avrà in Kenan Yildiz il suo secondo trequartista; come prima punta invece Kolo Muani, per il quale è stato prorogato il prestito dal Psg (almeno per ora) sembra essere in vantaggio su un Vlahovic che idealmente rimane in uscita.

PROBABILI FORMAZIONI AL AIN JUVENTUS: IL TABELLINO

AL AIN (5-3-2): Eisa; K. Traoré, F. Cardoso, Park Yong-Woo, Salomoni; Kaku, Nader, Al Baloushi; Rahimi, Laba. Allenatore: Vladimir Ivic

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Rugani; Nico Gonzalez, K. Thuram, McKennie, Cambiaso; F. Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor