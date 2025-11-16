Probabili formazioni Albania Inghilterra: quote e ultime notizie su moduli e titolari nelle qualificazioni mondiali, oggi 16 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA INGHILTERRA: A TIRANA UNA “AMICHEVOLE”

Saranno tutti in festa, perché hanno raggiunto i rispettivi obiettivi: le probabili formazioni Albania Inghilterra dunque dovranno tenere conto del fatto che entrambi i c.t., cioè Sylvinho e Thomas Tuchel, potranno pensare al futuro nell’ultima partita del girone K delle qualificazioni mondiali a Tirana.

Probabili formazioni Italia Norvegia/ Quote: Gattuso cambia molto (qualificazioni mondiali, 16 novembre 2025)

Per l’Albania la vittoria di giovedì sera contro Andorra ha dato la certezza del secondo posto e quindi un posto assicurato nei playoff che si giocheranno a marzo 2026, anche ringraziando il successo proprio dell’Inghilterra contro la Serbia che ha garantito all’Albania di non essere più raggiungibile dagli storici rivali (ben oltre il calcio) e rendendo la super sfida ai Leoni una sorta di amichevole di lusso.

Probabili formazioni Azerbaigian Francia/ Quote: Mbappé assente (qualificazioni mondiali, 16 novembre 2025)

Il concetto è ancora più evidente per l’Inghilterra in un cammino davvero autorevole per Thomas Tuchel verso la qualificazione per i Mondiali 2026, dal momento che gli inglesi sono stati l’unica Nazionale europea a tagliare questo traguardo già ad ottobre, con la netta vittoria in Lettonia a garantire il sigillo della matematica.

Contro la Serbia è comunque arrivata la settima vittoria consecutiva in altrettante partite disputate, il valore è evidente e per i britannici ovviamente il mirino è già sulla fase finale dei Mondiali americani, dove proveranno a spezzare il digiuno. Tutto questo come inciderà sulle probabili formazioni Albania Inghilterra?

Probabili formazioni Portogallo Armenia/ Quote: CR7 squalificato (qualificazioni mondiali, 16 novembre 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

L’assenza di una vera e propria posta in palio potrebbe facilitare gli ospiti, almeno secondo le quote Snai per il pronostico su Albania Inghilterra: il segno 2 è infatti indicato a 1,37, con un bel margine già sul pareggio che è invitante a 4,60, infine per i più coraggiosi la vittoria albanese è quotata a 8,00.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA INGHILTERRA

MOLTI “ITALIANI” PER SYLVINHO

Partita da onorare al massimo per Sylvinho, potrebbero quindi esserci pochi calcoli per i padroni di casa nelle probabili formazioni Albania Inghilterra. Nel 4-3-3 albanese moltissimi nomi che giocano o hanno giocato in Italia: in porta Strakosha; in difesa Hysaj, Ajeti, il perno Djimsiti e Mitaj dovrebbero giocare dal primo minuto; a centrocampo indichiamo Laçi, Asllani in cabina di regia e Bajrami, ma ci spera anche il leccese Ramadani, mentre l’ex Empoli e Sassuolo potrebbe anche avanzare nel tridente, dove però indichiamo titolari Broja, Manaj come prima punta e Uzuni.

QUANTO TURNOVER PER TUCHEL?

Potrebbe essere difficile sbilanciarsi sulle scelte di Thomas Tuchel, che nelle probabili formazioni Albania Inghilterra potrebbe attuare un ampio turnover rispetto a giovedì. La stampa britannica ipotizza comunque il 4-2-3-1, nel quale davanti a Pickford potrebbero essere Konsa, Burn, Stones e Spence a formare la difesa a quattro da destra a sinistra; in mediana spazio alla coppia composta da Wharton e Rice, sulla trequarti la qualità sarà comunque altissima grazie a Saka, Bellingham e Rashford e di tutto ciò potrebbe beneficiare l’eterno centravanti Kane.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA INGHILTERRA: IL TABELLINO

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Laçi, Asllani, Bajrami; Broja, Manaj, Uzuni. All. Sylvinho.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Burn, Stones, Spence; Wharton, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. All. Tuchel.