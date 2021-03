Probabili formazioni Albania Inghilterra/ Quote, tanti big per Southgate a Tirana

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA INGHILTERRA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 18.00 e tra le mura del Air Albania Stadium di Tirana la partita del secondo turno del girone I per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022 tra Albania e Inghilterra: andiamo a vedere quali saranno le probabili formazioni del match. Per la squadra del ct Edoardo Reja, vi è poco da dire: superata col risultato di 1-0 nel primo turno l’Andorra, la formazione albanese deve oggi puntare solo sulle sue star più in forma per provare a fare l’impresa contro la Tre leoni. Che naturalmente è gran favorita oggi a Tirana: la squadra di Southgate ha scaldato i motori superando un netto 5-0 San Marino ed ora è pronta a fare scintille anche contro l’Albania, puntando naturalmente sui tanti big selezionati per il turno. Andiamo a vedere come i due allenatori si sono preparati alla sfida, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Albania Inghilterra.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio del match per le qualificazioni ai Mondiali 2022, non abbiamo dubbi nel consegnare alla Tre leoni il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha poi segnato a 1.28 il successo dell’Inghilterra contro il più elevato 10.00 fissato per la vittoria dell’Albania: il pareggio vale 5.00 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA INGHILTERRA

LE MOSSE DI REJA

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Albania Inghilterra, certo il ct Reja non potrà oggi prescindere dai suoi titolari più in forma, schierati con il 3-4-1-2 che pure abbiamo visto solo pochi giorni fa con Andorra. Confermato dunque tra i pali il numero 1 della Spal Berisha, ecco che per la difesa si va verso la riconferma del romanista Kumbulla, accompagnato da Djimsiti e Ismajili, pur con Ajeti e Veseli (Reggiana e Salernitana) a disposizione dalla panchina. Per il centrocampo irrinunciabile la coppia Bare-Gjasula, con sull’esterno Hysaj e Lenjani, questo ultimo fresco di gol: toccherà al giocatore del Pescara Memushaj fare da trequartista. Per l’attacco sono però ballottaggi aperti: alla vigilia infatti sia Cikalleshi che Manaj rischiano il posto in favore di Borja e Azuni.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Grandi novità rispetto all’11 che ha regolato il San Marino pochi giorni fa, per le probabili formazioni di Albania e Inghilterra, match che ci allieterà questa sera: il ct della Tre leoni però non sia discosterà dal classico 4-3-3 come modulo di partenza. Ecco che allora già in attacco il giovane Calvert Lewin (autore di una tripletta) dovrebbe oggi dare spazio a Harry Kane, mentre sull’esterno dovremmo trovare pronti dal primo minuto Sterling e Lingard. Per il centrocampo Mount dovrebbe essere di nuovo titolare, in compagnia però di Rice e Foden, anche se non sono poche le valide alternative dalla panchina. Nel reparto arretrato il ct dovrebbe infine affidarsi a Maguire e Stones al centro dello schieramento, con Chilwell e Trippier adibiti sull’esterno del reparto: tra i pali invece è dubbio tra Pope e Henderson.

IL TABELLINO

ALBANIA (3-4-1-2): Berisha; Ismajili, Djimsiti, Kumbulla; Lenjani, Bae, Gjasula, Hysaj; Memushaj, Broja, Manaj All. Reja

INGHILTERRA (4-3-3): Pope, Chilwell, Maguire, Stones, Trippier; Mount, Rice, Foden; Sterling Kane, Lingard All. Southgate



