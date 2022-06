Probabili formazioni Albania Israele/ Quote, Edy Reja stravolge la sua nazionale?

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA ISRAELE: CHI GIOCA A TIRANA?

Le probabili formazioni di Albania Israele ci portano a parlare della partita che si gioca venerdì 10 giugno, presso l’Arena Kombëtare di Tirana: nello stadio in cui la Roma ha vinto la Conference League va in scena il match per il gruppo 2 nella Lega B di Nations League 2022-2023. Entrambe le nazionali hanno giocato una sola partita: questo girone avrebbe previsto anche la Russia, che però è stata esclusa dalla competizione a seguito dell’invasione dell’Ucraina, e così si è creato un raggruppamento a tre nazionali nel quale a completare il quadro c’è l’Islanda.

Sia Albania che Israele hanno pareggiato contro gli scandinavi; questa partita dunque potrebbe dirci quale delle due andrà in fuga in caso di vittoria, avvicinando la possibilità di una promozione in Lega A che sarebbe importante per entrambe, ma chiaramente bisogna ancora giocare alcune partite e dunque la situazione sarà tutta in divenire. Mentre aspettiamo che il match di Nations League prenda il via, noi proviamo a scoprire in che modo i due CT potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, valutando insieme le probabili formazioni di Albania Israele.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo adesso uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Albania Israele, partita valida per la Nations League. il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,25 volte quanto messo sul piatto; con il segno X per il pareggio la vostra vincita corrisponderebbe a 3,25 volte la giocata, mentre il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti porta in dote un importo equivalente a 3,15 volte quello che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA ISRAELE

LE SCELTE DI REJA

Edy Reja punta per Albania Israele su un 5-3-2 con la posizione dei terzini che si alza in fase di possesso; Balliu e Hysaj dovrebbero essere i due laterali, al centro della difesa invece Veseli può sostituire Ismajli con la conferma di Djimsiti e Kumbulla. A centrocampo Asllani si prepara a tornare titolare rispetto alla partita in Islanda, e con lui dovrebbe agire Ramadani; naturalmente ci sarà turnover da parte del Commissario Tecnico friulano, questa Nations League sarà intesa anche come un modo per testare parecchi giocatori. Sia come sia, ci sarà un elemento che si posizionerà alle spalle delle punte creando un 3-4-1-2 in fase offensiva: questa sera potrebbe toccare a Bajrami che è reduce da un ottimo campionato con la maglia dell’Empoli. Davanti, occasione per Vrioni che è di proprietà della Juventus: a fare coppia con lui potrebbe essere Balaj, che si gioca la maglia con Seferi e Cicalleshi ma anche Roshi, un esterno che può agire come seconda punta.

I DUBBI DI HAZAN

Albania Israele sarà affrontata da Alon Hazan con un 4-3-3: potrebbe essere invariata la difesa con Goldberg e Miguel VItor a protezione di Marciano, poi Dasa e Leidner ad agire sulle corsie laterali. A centrocampo Glazer potrebbe essere il giocatore adibito a fare da perno davanti alla retroguardia; come mezzali i favoriti restano sempre Péretz e Karzev ma attenzione alla concorrenza di Safuri, che è di fatto un trequartista e dunque potrebbe giocare come interno offensivo. Per quanto riguarda il tridente, Weissman insidia la maglia di Dabbur come prima punta ma l’attaccante dell’Hoffenheim dà la sensazione di essere ancora in vantaggio per iniziare la partita di Tirana; ai suoi lati Abada, in gol contro l’Islanda, e Solomon devono vincere nuovamente la concorrenza di Atzili e Haziza.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI ALBANIA ISRAELE

ALBANIA (3-5-2): E. Berisha; Veseli, Kumbulla, Djimsiti; Balliu, Ramadani, Asllani, Bajrami, Hysaj; Vrioni, Balaj. Allenatore: Edoardo Reja

ISRAELE (4-3-3): Marciano; Dasa, Goldberg, Miguel Vitor, Leidner; Péretz, Glazer, Karzev; Abada, Dabbur, Solomon. Allenatore: Alon Hazan











