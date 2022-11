Probabili formazioni Albania Italia/ Quote: doppio regista per gli Azzurri

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA ITALIA: CHI GIOCA STASERA?

Leggiamo le probabili formazioni di Albania Italia per presentare la partita amichevole che ci attende questa sera a Tirana. Avrebbe potuto essere la prova generale per gli ormai davvero imminenti Mondiali Qatar 2022, invece resteremo a casa addirittura per la seconda volta consecutiva. L’amarezza è enorme, a maggior ragione considerando che dovremo restare a casa per colpa di uno sciagurato finale nel percorso di qualificazione pur con il titolo di campioni d’Europa conquistato appena poco più di un anno fa sotto la guida di Roberto Mancini.

Il lavoro del Mancio resta globalmente positivo: il titolo europeo, ma anche due qualificazioni consecutive per la Final Four della Nations League, certificano che gli Azzurri sono tornati ad essere una delle Nazionali top a livello internazionale, anche se ciò in questo momento crea ancora più rammarico, pensando che clamorosamente non abbiamo trovato posto fra le 32 elette per i Mondiali. L’obiettivo allora è già rivolto al futuro, passando anche attraverso le scelte nelle probabili formazioni di Albania Italia, che andiamo adesso ad analizzare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo al pronostico su Albania Italia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli Azzurri partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,45, mentre poi risale già a quota 4,00 in caso di pareggio per il segno X ed infine a ben 7,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse l’Albania a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA ITALIA

LE MOSSE DI REJA

Le probabili formazioni di Albania Italia sono piene di volti noti anche fra i padroni di casa. Innanzitutto per Edy Reja sulla panchina dell’Albania sarà naturalmente una partita emozionante, ma lo stesso potremmo dire per i tantissimi giocatori albanesi che militano nelle squadre del nostro campionato. Troveremo allora molti nomi ben conosciuti nel modulo 5-3-2 che dovrebbe prevedere questi undici titolari: Berisha in porta; davanti a lui la folta difesa a cinque composta da Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti e Lenjani; a centrocampo ecco invece il terzetto con Abrashi, Asllani e Bajrami; infine per comporre il tandem d’attacco ipotizziamo Uzuni e Broja.

LE SCELTE DI MANCINI

Roberto Mancini invece dovrebbe scegliere un modulo 4-3-3 per le probabili formazioni di Albania Italia. Ecco naturalmente Donnarumma in porta; davanti a lui nella difesa a quattro dovremmo vedere Di Lorenzo a destra, i due centrali Bonucci e Bastoni, infine Dimarco a sinistra; a centrocampo sappiamo che Mancini punta molto sulla qualità e il controllo del gioco, con il terzetto composto da Barella, Tonali e Verratti sono obiettivi certamente raggiungibili; infine il tridente d’attacco potrebbe prevedere Politano ala destra, Scamacca centravanti e Raspadori largo a sinistra, curiosamente tutti passati dal Sassuolo e adesso due su tre compagni di squadra nel Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA ITALIA: IL TABELLINO

ALBANIA (5-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti, Lenjani; Abrashi, Asllani, Bajrami; Uzuni, Broja. All. Reja.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Verratti; Politano, Scamacca, Raspadori. All. Mancini.











