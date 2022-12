Probabili formazioni Almeria Lazio/ Marcos Antonio o Cataldi in regia? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI ALMERIA LAZIO: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Andiamo a valutare le probabili formazioni di Almeria Lazio a poche ore dal calcio d’inizio di un’amichevole che, in programma al Power Horse – casa degli andalusi – giovedì 22 dicembre, sarà l’ultimo impegno dei biancocelesti che poi faranno ritorno in Italia, e proseguiranno la preparazione alla ripresa ufficiale della stagione. Una Lazio che ha viaggiato in Turchia, ma che a novembre ha chiuso male la prima parte dell’annata: il pesante ko contro la Juventus ha fatto seguito all’eliminazione dall’Europa League, e ora dunque Maurizio Sarri dovrà riprendere in mano le fila del discorso.

La Lazio chiaramente dovrà anche valutare le scelte per oggi, tra calciatori acciaccati ed elementi che hanno avuto meno campo rispetto ad altri; sappiamo bene come Sarri non sia un profondo amante del turnover ma nella seconda parte di stagione ci sarà bisogno di tutti per inseguire gli obiettivi della società. Adesso noi dobbiamo prenderci del tempo per ipotizzare quali potrebbero essere le scelte per questa amichevole, e allora leggiamo nel dettaglio le probabili formazioni di Almeria Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI ALMERIA LAZIO

GLI 11 DI RUBI

Il discorso che facciamo per Rubi, nelle probabili formazioni di Almeria Lazio, varrà ovviamente anche per Sarri: si tratta di un’amichevole e dunque è difficile capire sulla carta chi potrebbe giocare, perché comunque ci sarà il secondo tempo nel quale operare tante sostituzioni. Noi comunque diciamo che gli andalusi giocano solitamente con il 4-2-3-1, e che secondo questo modulo dovremmo avere Kaiky e Chumi a proteggere il portiere Fuolì mentre i due terzini potrebbero essere Alejandro Pozo e Akieme. A centrocampo invece Samu Costa può fare coppia con Svidersky, anche se qui come in altri reparti ci sono calciatori da tenere in considerazione; sulla trequarti Francisco Portillo dovrebbe spostarsi ancora sulla fascia destra (ha giocato centrale in Coppa del Re) e dunque lasciare la zolla a Leo Baptistao, il terzo elemento tra le linee potrebbe essere Ramazani. Davanti la staffetta sarà quella tra Dyego Sousa e El Bilal Touré, favorito il secondo che viene anche dall’espulsione rimediata nella clamorosa sconfitta contro l’Arenteiro.

LE SCELTE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Almeria Lazio dobbiamo appunto dire che Sarri potrebbe stupire o confermare i titolari: vedremo, intanto Luis Maximiano potrebbe giocare titolare almeno in amichevole e avere davanti a lui una coppia formata da Casale e Alessio Romagnoli, sulle fasce laterali puntiamo su Hysaj regolarmente a destra e Marusic a sinistra pur senza dimenticarsi di Patric e Manuel Lazzari. Andiamo poi a centrocampo, dove un’occasione potrebbe averla Luis Alberto; qui, da vedere chi sarà l’altra mezzala perché Sarri potrebbe puntare su Basic o magari lanciare Matias Vecino, ma in quella posizione sappiamo che può agire Cataldi soprattutto se Marcos Antonio sarà titolare come regista. Nel tridente offensivo Immobile, che ha dimostrato di aver recuperato dall’infortunio, potrebbe comunque accomodarsi in panchina almeno inizialmente, così da lasciare a Felipe Anderson il compito di agire da falso centravanti. Pedro e Cancellieri sarebbero invece i due esterni, ma anche qui vedremo se saranno effettivamente queste le scelte iniziali dell’allenatore della Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI ALMERIA LAZIO: IL TABELLINO

ALMERIA (4-2-3-1): Fuolì; Pozo, Kaiky, Chumi, Akieme; Samu Costa, Svidersky; Portillo, Leo Baptistao, Ramazani; El Bilal Touré. Allenatore: Rubi

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Hysaj, Casale, A. Romagnoli, Marusic; Basic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri











