PROBABILI FORMAZIONI ANDORRA INGHILTERRA: CHI GIOCA A BARCELLONA?

Con le probabili formazioni Andorra Inghilterra, ricordando che si giocherà a Barcellona, presentiamo la partita valida per il girone K delle qualificazioni mondiali. Finora due sconfitte e zero punti per Andorra, due vittorie e 6 punti invece per l’Inghilterra, attesa da un passo avanti anche oggi nella sua spedita marcia verso i Mondiali 2026, per una qualificazione che eventualmente saranno altri a provare a rendere più difficile in questo gruppo.

Probabili formazioni Finlandia Olanda/ Quote: ecco i titolari! (qualificazioni mondiali, oggi 7 giugno 2025)

Gli inglesi nelle partite di marzo hanno vinto per 2-0 contro l’Albania in casa e poi hanno battuto per 3-0 anche la Lettonia, oggi ecco la prima trasferta e fra qualche giorno un’amichevole contro il Senegal, per cui non dovrebbe nemmeno esserci il pretesto per fare turnover, che pure ovviamente tecnicamente Tuchel si potrebbe permettere contro il fanalino di coda. Cerchiamo allora qualche spunto in più, anche se la differenza è enorme nelle probabili formazioni Andorra Inghilterra…

Risultati Qualificazioni Mondiali 2026, classifiche/ Azzurri KO! Diretta gol live score (6 giugno 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

Quasi inutile l’analisi delle quote Snai per il pronostico su Andorra Inghilterra che chiaramente è a senso unico. Il segno 2 vale 1,02, mentre già con il pareggio si arriverebbe a 15 volte la giocata, mentre 33 volte la posta in palio è il valore di un leggendario successo di Andorra.

PROBABILI FORMAZIONI ANDORRA INGHILTERRA

LE SCELTE DI ALVAREZ

Nelle probabili formazioni Andorra Inghilterra osserviamo anche le decisioni del c.t. di casa Koldo Alvarez, anche se i giocatori di Andorra sono poco noti al grande pubblico. Potremmo comunque ipotizzare un modulo 5-4-1 con il portiere Alvarez protetto da una difesa comprensibilmente molto folta, con Borrà a destra, poi San Nicolas, Christian Garcia, Olivera e infine come terzino sinistro Marc Garcia; a centrocampo invece un reparto a quattro con da destra a sinistra Jesus Rubio, Rebes, Babot e Cervos, infine Rosas come terminale d’attacco.

Diretta/ Norvegia Italia (risultato finale 3-0): niente gol pure per Orsolini (qual. Mondiali, 6 giugno 2025)

LE MOSSE DI TUCHEL

Per i Leoni inglesi del c.t. Thomas Tuchel, questo match e l’amichevole contro il Senegal: le probabili formazioni Andorra Inghilterra potrebbero offrirci un modulo 4-2-3-1 nel quale davanti a Pickford dovrebbero trovare spazio James, Colwill, Konsa e il giovanissimo Lewis-Skelly in una possibile difesa a quattro; attenzione poi a Bellingham, che potrebbe agire in mediana insieme a Rice, lasciando le caselle sulla trequarti a Madueke come ala destra, Rogers in mezzo e Saka, che completerà il trio alle spalle del bomber Kane, che ha un’ottima occasione per migliorare ancora i propri numeri.

PROBABILI FORMAZIONI ANDORRA INGHILTERRA: IL TABELLINO

ANDORRA (5-4-1): Alvarez: Borrà, San Nicolas, C. Garcia, Olivera, Marc Garcia; Jesus Rubio, Rebes, Babot, Cervos; Rosas. All. Alvarez.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Colwill, Konsa, Lewis-Skelly; Bellingham, Rice; Madueke, Rogers, Saka; Kane. All. Tuchel.