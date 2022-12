Probabili formazioni Antalyaspor Napoli/ Spalletti con i titolari nell’amichevole?

PROBABILI FORMAZIONI ANTALYASPOR NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Antalyaspor Napoli parliamo in modo più ravvicinato delle scelte di campo per la partita amichevole: il Napoli è in Turchia per affrontare due test ravvicinati in preparazione alla ripresa del campionato, un modo come un altro per rimanere in palla e in forma durante i Mondiali. La prima di queste amichevoli sarà appunto contro l’Antalyaspor, squadra che milita nella Super Lig turca e che si trova nella parte bassa della classifica; i partenopei invece come sappiamo stanno dominando la Serie A, arrivando alla sosta per i Mondiali con ben 8 punti di vantaggio sul Milan.

Probabili formazioni Antalyaspor Napoli/ Diretta tv: Spalletti chi schiera?

Al netto del risultato, questa sera sarà importante riprendere il ritmo perché a inizio gennaio ci sarà da affrontare l’Inter, un altro test importante; per questo motivo Spalletti dovrà anche valutare la condizione dei suoi titolari, e iniziare a capire con chi eventualmente sostituire i giocatori che rientreranno dalla Coppa del Mondo e potrebbero aver bisogno di qualche giorno extra per essere davvero pronti. Studieremo tutto questo nelle prossime ore, intanto facciamo appunto la nostra analisi approfondita circa le scelte dei due allenatori, nelle probabili formazioni di Antalyaspor Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI ANTALYASPOR NAPOLI

GLI 11 DI SAHIN

È Nuri Sahin l’allenatore dei turchi: per Antalyaspor Napoli il modulo sarà un 4-3-3 e, trattandosi di un’amichevole, è complesso capire quali possano essere le reali scelte. Sicuramente mancherà il centravanti Haji Wright che era ai Mondiali con gli Stati Uniti, presente invece Mehmedi che potrebbe avere una maglia sulla sinistra, affiancando Luiz Adriano (altra vecchia conoscenza del nostro calcio) con Bayrakdar che partendo dalla corsia destra andrebbe a completare il tridente offensivo. A centrocampo invece Aydogdu potrebbe fungere da regista basso, ai suoi lati invece spazio per Ozmert e Erdilman. In difesa, il portiere dell’Antalyaspor dovrebbe essere Uysal; davanti a lui l’ex Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund Omer Toprak farà coppia con Gerxhaliu, a fungere da terzini avremo invece Floranus e Sertel, ma come detto queste scelte potrebbero poi essere modificate in corso d’opera o venire stravolte quando davvero si tratterà di giocare il match amichevole contro il Napoli.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Anche Spalletti deve capire se in Antalyaspor Napoli dare spazio ai titolari oppure inserire qualche seconda linea. Certamente mancherà chi è andato ai Mondiali: Kim Min-Jae sarà sostituito da Ostigard, ma in mezzo alla difesa giocherà anche Juan Jesus perché Rrahmani non è al top della condizione; per Zielinski il cambio potrebbe essere il giovane Spavone, in alternativa c’è una lieve possibilità che Lobotka sia spostato sulla mezzala favorendo così il rientro di Demme, che però appare francamente fuori dal progetto e infatti potrebbe lasciare a gennaio. Ndombélé sarà certamente l’altra mezzala (ovviamente in luogo di Zambo Anguissa), davanti mancherà Lozano e allora è abbastanza prevedibile immaginarsi Politano agire sulla corsia destra. Come prima punta potrebbe iniziare Osimhen per poi lasciare spazio a Giovanni Simeone e Raspadori; quest’ultimo in realtà potrebbe essere titolare sulla fascia sinistra, perché Kvaratskhelia va monitorato nelle sue condizioni fisiche e dunque sedersi in panchina almeno per questa amichevole. A completare la squadra i terzini Di Lorenzo e Mario Rui e il portiere Meret (ma occhio ovviamente a Sirigu).

PROBABILI FORMAZIONI ANTALYASPOR NAPOLI: IL TABELLINO

ANTALYASPOR (4-3-3): Uysal; Floranus, Toprak, Gerxhaliu, Sertel; Ozmert, Aydogdu, Erdilman; Bayrakdar, Luiz Adriano, Mehmedi. Allenatore: Nuri Sahin

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombélé, Lobotka, Spavone; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti











