Probabili formazioni Argentina Arabia Saudita/ Quote, presenti Lautaro e Di Maria

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA ARABIA SAUDITA: CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Argentina Arabia Saudita, partita che oggi a Losail segnerà il debutto dell’Albiceleste ai Mondiali 2022 e l’inizio del cammino del girone C. L’attesa infatti è naturalmente tutta per l’Argentina, che ha spezzato un lungo digiuno di trionfi internazionali vincendo nell’estate 2021 la Coppa America e naturalmente adesso punta a ripetersi ai Mondiali, in questo caso per tornare sul tetto del mondo a 36 anni di distanza. Da allora due finali perse contro la Germania e qualche eliminazione prima del previsto: per la generazione di Leo Messi è l’ultima grande occasione.

Chiaramente l’Argentina è la grande favorita per la vittoria oggi e si è preparata all’esordio con un 5-0 rifilato in amichevole agli Emirati Arabi Uniti per conoscere meglio il calcio arabo. Dall’altra parte, cerca il risultato a sorpresa l’Arabia Saudita, che si affida come Commissario Tecnico ad Hervé Renard, autore di una storica vittoria in Coppa d’Africa con lo Zambia e che poi si è ripetuto tre anni più tardi con la Costa d’Avorio. Curriculum eccellente, ma sulla carta la differenza tra le due Nazionali è abissale: andiamo a scoprirlo meglio analizzando le ultime notizie sulle probabili formazioni di Argentina Arabia Saudita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Argentina Arabia Saudita in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che come prevedibile sono a senso unico: il segno 1 è quotato a 1,17, mentre poi si sale a 7,25 già in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria dell’Arabia Saudita (formalmente in trasferta) varrebbe ben 18 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA ARABIA SAUDITA

LE MOSSE DI SCALONI

Lionel Scaloni per le probabili formazioni di Argentina Arabia Saudita dovrebbe puntare sul modulo ormai consueto per la Seleccion, cioè il 4-3-3. In porta il titolare è Emiliano Martinez, protetto dalla coppia centrale formata da Romero e Otamendi. Per quanto riguarda invece i terzini, i ballottaggi sono stuzzicanti: Molina è in vantaggio su Montiel a destra, Tagliafico su Acuña sulla corsia mancina. A centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta: il regista sarà Leandro Paredes che è già tornato a giocare con la Juventus, affiancato dalle due mezzali che potrebbero essere De Paul e Guido Rodriguez, tallonato da Enzo Fernandez. In attacco, il tridente sembra scritto: Messi partirà largo a destra e dunque dirotterà Di Maria sull’altro versante del campo, la prima punta sarà invece il nerazzurro Lautaro Martinez.

LE SCELTE DI RENARD

Hervé Renard dovrebbe invece scegliere il modulo 4-4-1-1 per le probabili formazioni di Argentina Arabia Saudita, con Al Owais tra i pali e una difesa comandata dai due centrali Al Amiri e Al Bulayhi, mentre i due terzini saranno Abdulhamid a destra e Al Shahrani dall’altra parte. A centrocampo l’Arabia Saudita gioca con due mediani che faranno da frangiflutti e che potrebbero essere Al Malki e Kanno; gli esterni saranno invece Bahebri a destra, e Al Dawsari che possiamo considerare il giocatore di maggiore qualità e partirà da sinistra, ma con libertà di muoversi anche sulla trequarti, dove potrà supportare Al Faraj, che è il capitano della nazionale saudita e il giocatore che agirà alle spalle della prima punta, ruolo che dovrebbe essere ricoperto da Al Shehri.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA ARABIA SAUDITA: IL TABELLINO

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, G. Rodriguez; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. All. Scaloni.

ARABIA SAUDITA (4-4-1-1): Al Owais; Abdulhamid, Al Amiri, Al Bulayhi, Al Shahrani; Bahebri, Al Malki, Kanno, Al Dawsari; Al Faraj; Al Shehri. All. Renard.











