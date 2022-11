Probabili formazioni Argentina Messico/ Diretta tv: quanto cambia Scaloni?

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA MESSICO: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Argentina Messico ci accompagnano verso una partita che domani sera sarà valida per la seconda giornata del girone C dei Mondiali 2022 e avrà già importanza fondamentale. Infatti, l’Argentina non può più permettersi di sbagliare dopo il clamoroso scivolone al debutto, sotto forma di sconfitta contro l’Arabia Saudita. Non può certo bastare il fatto che “ai punti” l’Argentina avrebbe meritato di più: la sconfitta resta gravissima, anche perché maturata contro l’avversaria teoricamente più debole di un gruppo che adesso si è fatto esplosivo.

Il Messico invece arriva da un buon pareggio contro la Polonia, ma pure per i messicani il ko al debutto dell’Argentina ha cambiato le prospettive: avrebbero dovuto lottare per il secondo posto con i polacchi, adesso invece tutto è possibile, nel bene e nel male. Il pericolo potrebbe essere quello di affrontare un’Argentina affamata, di certo sarà una partita molto interessante e allora andiamo a scoprire senza indugi quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Argentina Messico.

DIRETTA ARGENTINA MESSICO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Argentina Messico sarà visibile per tutti in diretta tv su Rai Uno, essendo la partita delle ore 20.00 italiane. Naturalmente, come per tutti i match dei Mondiali 2022, la diretta streaming video sarà invece garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA MESSICO

LE SCELTE DI SCALONI

Nelle probabili formazioni di Argentina Messico, potrebbero esserci alcune novità per Lionel Scaloni. La prima innovazione sarà a livello tattico, perché dal modulo 4-4-2 si dovrebbe passare a un 4-2-3-1 nel quale al fianco degli intoccabili Di Maria e Messi potrebbe esserci l’innesto di Mac Allister nel terzetto alle spalle di Lautaro Martinez. Procedendo a ritroso, in mediana ecco De Paul ed Enzo Fernandez, che sarebbe un’altra novità. Un paio di cambiamenti sono infine possibili anche nel reparto difensivo dell’Argentina, nel quale davanti al portiere Martinez potremmo vedere i confermati Molina a destra e Otamendi nella coppia centrale, affiancato tuttavia da Lisandro Martinez, con Acuna che potrebbe essere infine il terzino sinistro.

LE MOSSE DI MARTINO

Partita speciale per l’argentino Gerardo Martino, che nelle probabili formazioni di Argentina Messico dovrebbe in gran parte confermare i protagonisti del buon pareggio contro la Polonia. Andiamo allora a disegnare il modulo 4-3-3 dei messicani con questi possibili undici titolari: Ochoa in porta; davanti a lui, la difesa a quattro con Sanchez, Montes, Moreno e Gallardo da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo invece si può ipotizzare di vedere dal primo minuto Herrera, Edson Alvarez e Chavez; infine, nel tridente offensivo ecco il napoletano Lozano come ala destra, Martin insidiato da Raul Jimenez come centravanti e Vega che agirà sulla corsia di sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA MESSICO: IL TABELLINO

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Li. Martinez, Otamendi, Acuna; De Paul, Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro. All. Scaloni.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Vega, Martin, Lozano. All. Martino.











