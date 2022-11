Probabili formazioni Argentina Messico/ Quote: novità nell’Albiceleste

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA MESSICO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Argentina Messico presentiamo una partita che sarà tra le più attese di tutta la fase a gironi. Per la precisione, sarà valida per la seconda giornata del girone C dei Mondiali 2022 e avrà già importanza fondamentale per l’Argentina di Lionel Scaloni, che non può più permettersi di sbagliare dopo il clamoroso scivolone al debutto, sotto forma di sconfitta contro l’Arabia Saudita. Match che nel primo tempo sembrava a senso unico e nella ripresa si è trasformato in una clamorosa sorpresa: adesso la Seleccion non può più sbagliare, altrimenti per l’Argentina si avvicinerebbe una vergognosa eliminazione.

Il Messico allenato dall’argentino Gerardo Martino invece arriva da un buon pareggio contro la Polonia, ma pure per i messicani il ko al debutto dell’Argentina ha cambiato le prospettive di un girone che adesso è diventato impronosticabile. Tutto è possibile, nel bene e nel male, e molto dipenderà proprio dall’esito del match di stasera. Il Messico dovrà affrontare un’Argentina affamata, di certo sarà una partita molto interessante e allora andiamo a scoprire senza indugi quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Argentina Messico.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Argentina Messico in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede ampiamente favorita la squadra sudamericana, formalmente padrona di casa ai fini del pronostico: il segno 1 per il successo dell’Argentina è quotato a 1,55, mentre si sale a quota 3,90 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo “esterno” da parte del Messico varrebbe 6,25 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA MESSICO

LE SCELTE DI SCALONI

Nelle probabili formazioni di Argentina Messico, potrebbero esserci alcune novità per Lionel Scaloni. La prima innovazione sarà a livello tattico, perché dal modulo 4-4-2 si dovrebbe passare a un 4-2-3-1 nel quale al fianco degli intoccabili Di Maria e Messi potrebbe esserci l’innesto di Mac Allister nel terzetto alle spalle di Lautaro Martinez. Procedendo a ritroso, in mediana ecco De Paul ed Enzo Fernandez, che sarebbe un’altra novità. Un paio di cambiamenti sono infine possibili anche nel reparto difensivo dell’Argentina, nel quale davanti al portiere Martinez potremmo vedere i confermati Molina a destra e Otamendi nella coppia centrale, affiancato tuttavia da Lisandro Martinez, con Acuna che potrebbe essere infine il terzino sinistro.

LE MOSSE DI MARTINO

Partita speciale per l’argentino Gerardo Martino, che nelle probabili formazioni di Argentina Messico dovrebbe in gran parte confermare i protagonisti del buon pareggio contro la Polonia. Andiamo allora a disegnare il modulo 4-3-3 dei messicani con questi possibili undici titolari: Ochoa in porta; davanti a lui, la difesa a quattro con Sanchez, Montes, Moreno e Gallardo da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo invece si può ipotizzare di vedere dal primo minuto Herrera, Edson Alvarez e Chavez; infine, nel tridente offensivo ecco il napoletano Lozano come ala destra, Martin insidiato da Raul Jimenez come centravanti e Vega che agirà sulla corsia di sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA MESSICO: IL TABELLINO

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Li. Martinez, Otamendi, Acuna; De Paul, Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro. All. Scaloni.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Vega, Martin, Lozano. All. Martino.











