Probabili formazioni Argentina Venezuela/ Quote, Scaloni sperimenta? (qualificazioni)

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA VENEZUELA: CHI GIOCA AL MONUMENTAL?

Le probabili formazioni di Argentina Venezuela ci avvicinano alla partita che, alle 00:30 di sabato 26 marzo (orario italiano), si gioca al Monumental di Buenos Aires nella penultima giornata delle qualificazioni Mondiali 2022. Il match vale ovviamente per il girone unico della CONMEBOL, e ormai conta ben poco: l’Argentina è già ampiamente qualificata alla fase finale dei Mondiali, ha 10 punti di vantaggio sulla terza (l’Ecuador) ma supponiamo ci tenga a vincere entrambe le gare restanti per provare a mettere il naso davanti al Brasile (con cui deve ancora recuperare), cosa che da queste parti non fa mai male.

Al contrario invece il Venezuela è abbondantemente eliminato: la Vinotinto è tristemente ultima in classifica con 10 punti, al massimo potrebbe pensare di scavalcare il Paraguay e non chiudere come fanalino di coda ma ancora una volta il percorso delle qualificazioni è stato decisamente deludente. Dobbiamo quindi aspettare qualche sperimentazione, soprattutto da parte di Lionel Scaloni? Lo scopriremo, intanto noi ipotizziamo quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due Commissari Tecnici per la partita del Monumental, leggendo e analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Argentina Venezuela.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a scoprire quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Argentina Venezuela, secondo le quote fornite. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare una cifra equivalente a 1,15 quanto puntato, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – il valore della vincita ammonterebbe a 6,75 volte l’importo investito. Abbiamo poi il segno 2 per il successo della squadra ospite, e in questo caso andreste a mettere in tasca una somma corrispondente a 18,00 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA VENEZUELA

GLI 11 DI SCALONI

È dunque complicato stabilire le probabili formazioni di Argentina Venezuela: Scaloni se la gioca con il 4-3-3 e possiamo puntare su Emiliano Martinez come portiere, davanti a lui potremmo vedere nuovamente German Pezzella e Lisando Martinez con due esterni che possono essere Gonzalo Montiel (o Foyth, che ormai gioca stabilmente come terzino destro) e Tagliafico, anche se Acuna naturalmente resta una soluzione valida e ha giocato come titolare l’ultima partita. A centrocampo è stato convocato anche Valentin Carboni, dell’Inter Primavera (come lui anche il fratello Franco) e c’è davvero l’imbarazzo della scelta, puntiamo su Leandro Paredes titolare come playmaker davanti alla difesa con eventualmente Guido Rodriguez e Lo Celso ai suoi lati, ma qui si dovrebbe parlare anche di De Paul, Palacios del Bayer Leverkusen e altri ancora che in una partita così possono sempre trovare spazio. Per quanto riguarda l’attacco, c’è Giovanni Simeone che potrebbe anche giocare vista la positività di Lautaro Martinez; convocato anche Messi che potrebbe prendersi la maglia da esterno destro, sull’altro versante difficile che giochi Dybala e allora la scelta potrebbe cadere su Di Maria, spostato sull’altra corsia, oppure uno dei due Correa, vale a dire Angel e Joaquin.

LE SCELTE DI PEKERMAN

Interessante anche scoprire come José Pekerman disporrà la sua Vinotino: modulo 4-2-3-1, per Argentina Venezuela possiamo provare a puntare su Farinez in porta con Ferraresi e Makoun davanti a lui come coppia centrale in difesa, sugli esterni invece potrebbero agire Rosales a destra e Ronald Hernandez spostato sulla sinistra. In mezzo al campo la cerniera potrebbe prevedere Junior Moreno insieme a José Andres Martinez; i due accompagnerebbero idealmente una trequarti nella quale possono trovare una maglia Hurtado e Murillo come esterni, il secondo in particolar modo potrebbe giocare a sinistra e così accompagnare l’azione di Otero e Machis, che potrebbero essere confermati rispetto all’ultima uscita del Venezuela. In attacco, per quanto riguarda la maglia di prima punta, il posto può essere di Josef Martinez che quasi due mesi fa ha segnato un gol purtroppo inutile, per la sua nazionale, nella sconfitta subita in Uruguay.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI ARGENTINA VENEZUELA

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; G. Montiel, Ger. Pezzella, Li. Martinez, Tagliafico; Guido Rodriguez, L. Paredes, Lo Celso; Messi, G. Simeone, Di Maria. Allenatore: Lionel Scaloni

VENEZUELA (4-2-3-1): Farinez; Rosales, Ferraresi, Makoun, R. Hernandez; J. A. Martinez, J. Moreno; Machis, Otero, Jhon Murillo; J. Martinez. Allenatore: José Pekerman











