Probabili formazioni Armenia Germania/ Quote, pochi dubbi per il ct Caparros

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA GERMANIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Armenia Germania, sfida dell’ultimo turno delle qualificazioni ai mondiali del 2022, che pure si accenderà oggi alle ore 18.00 a Yerevan. Con i tedeschi già da tempo sicuri della qualificazione al prossimo evento in Qatar e pure gli armeni oramai arresi all’eliminazione dal torneo, ecco che vi è davvero poco per cui giocare oggi: pure proprio per queso potrebbe accendersi un match divertente, dove le due squadre pure potranno giocare senza pensieri.

Specie i tedeschi: nonostante le tante assenze (motivate anche dal coronavirus) Flick è riuscito comunque a mettere assieme un buon 11 che in ogni caso dovrebbe dimostrarsi superiore ai rivali. E chissà che proprio il ct tedesco oggi possa approfittare della situazione favorevole per presentarci qualche novità importante o esperimento innovativo nel suo schieramento, anche a match in corso. In ogni caso dubbi e ballottaggi non mancheranno, prima ancora del fischio d’inizio. Staremo dunque a vedere: in attesa andiamo a leggere quali saranno le mosse delgi allenatori per le probabili formazioni di Armenia Germania.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match per il girone J delle qualificazioni ai mondiali del 2022, non esitiamo a concedere ai tedeschi il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai poi per l’1x 2 dell’incontro ha fissato a 18.00 l’eventuale vittoria dell’Armenia, contro il più basso 1.10 concesso per il successo della Germania: il pari è stato dato a 9.00.

LE PROBABII FORMAZIONI ARMENIA GERMANIA

LE MOSSE DI CAPARROS

Per le probabili formazioni di Armenia Germania, il ct Caparros non dovrebbe offrirci grandi novità rispetto all’11 che solo pochi giorni fa ha affrontato la Macedonia del nord: contro un rivale di livello come i tedeschi il tecnico vuole almeno fare bella figura, visto che il successo appare quando meno improbabile. Schierato il 4-2-3-1 di partenza ecco che allora avremo ancora Briasco in prima punta, con il romanista Mkhitaryan e Barseghyan com esterni d’attacco e Zelarayan schierato dal primo minuto sulla linea della trequarti. Avremo poi Vardanyan e Udo pronti a centrocampo dal primo minuto, mentre in difesa non dovrebbero mancare Calisir e Hambardzumyan. Saranno poi Hovahanisyan e Terteryan i titolari sull’esterno del reparto difensivo.

LE SCELTE DI FLICK

Sono invece parecchi dubbi per Flick nelle probabili formazioni di Armenia Germania: come abbiamo accennato prima la sfida non ha valore per le qualificazioni ai mondiali e pure il pronostico è davvero ben netto. Senza dunque grandi stimoli, quali saranno le mosse del ct? La nostra ipotesi prevede che il tecnico dia oggi spazio a coloro che hanno giocato meno nell’ultima sfida contro il Liechtenstein (dove è stato un chiarissimo 9-0). Fissato il 4-2-3-1 di partenza ecco che allora potrebbe essere spazio per Nmecha dal primo minuto in attacco, con al fianco Baku e Sanè, mentre potrebbe essere ancora Reus il titolare sulla linea della trequarti. Per il centrocampo possibile cambio della guardia con il duo composto da Arnold e Neuhaus, anche se Gundogan e Goretzka rimangono ben pronti. Ballottaggi infine anche nella difesa, con al centro Ginter e Tah che insidiano Rudiger e Kehrer: sull’esterno potrebbe essere nuova maglia da titolar per Gunter e Hofmann, ma attenzione a Raum che scalpita dalla panchina.

IL TABELLINO

ARMENIA (4-2-3-1): Yurchenko; Hovhannisyan, Calisir, Terteyan, Hambardzumyan; Vardanyan, Udo; Mkhitaryan, Zelarayan, Barseghyan; Briasco All. Caparros.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Gunter, Ginter, Tah, Hofmann; Arnold, Neuhaus; Sanè, Reus, Baku; Nmecha All. Flick.



