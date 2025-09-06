Probabili formazioni Armenia Portogallo, le quote e le notizie su moduli e titolari per la partita delle qualificazioni Mondiali, oggi 6 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA PORTOGALLO: CHI GIOCA LA PRIMA PARTITA?

La formula delle qualificazioni ai Mondiali 2026 è decisamente particolare in questa edizione, c’è chi deve fare ancora il proprio debutto ed è ad esempio il caso del girone F, per il quale adesso presentiamo le probabili formazioni Armenia Portogallo in vista della partita di oggi, sabato 6 settembre 2025, nella capitale armena Erevan.

Probabili formazioni Inghilterra Andorra/ Quote: certezza Kane (qualificazioni Mondiali, 6 settembre 2025)

Ovviamente in copertina c’è il Portogallo, che è stato inserito in uno dei gironi più piccoli a causa della partecipazione alla Final Four della scorsa edizione della Nations League. Un ricordo dolcissimo per i lusitani, che vinsero in semifinale contro la Germania per poi conquistare il titolo piegando ai rigori la Spagna in finale.

Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche/ Poker Svizzera! Diretta gol live score 5 settembre

Una nuova soddisfazione nella carriera dell’eterno Cristiano Ronaldo, che adesso punta ai Mondiali 2026 come l’ultima tappa della sua straordinaria carriera, potremmo davvero definirla The Last Dance, considerando che nella prossima estate si giocherà per la gran parte negli Usa, con Canada e Messico co-organizzatori.

L’Armenia giustamente ci proverà: i padroni di casa proveranno a firmare l’impresa contando che in un girone con sole quattro squadre ogni singolo risultato potrebbe incidere tantissimo e fare il colpo potrebbe mutare le gerarchie del girone, senza nulla da perdere. Adesso però analizziamo davvero le probabili formazioni Armenia Portogallo…

Diretta/ Moldavia Israele (risultato finale 0-4): Gloukh cala il poker (qualificazioni Mondiali)

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo non basta ad equilibrare il pronostico su Armenia Portogallo, che sarà praticamente a senso unico: Snai quota il segno 2 a 1,12, si potrebbe osare con il pareggio che è indicato a quota 8,00, mentre una vittoria casalinga degli armeni varrebbe ben 18 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA PORTOGALLO

LE MOSSE DI MELIKYAN

Detto che Mkhitaryan è ormai da tempo fuori dal giro, il c.t. padrone di casa Yegishe Melikyan nelle probabili formazioni Armenia Portogallo potrebbe affidarsi a un modulo 4-3-2-1 con il portiere Beglaryan protetto dai quattro difensori Mkrtchyan, Harutyunyan, Sergey Muradyan e Grigoryan; un ruolo delicato in entrambe le fasi avrà il trio di mediani formato da Aghbalan, Karen Muradyan e Spertsyan, mentre nell’attacco dell’Armenia troveranno posto Serobyan e Shaghoyan alle spalle del centravanti Sevikyan.

CHI GIOCA PER ALVAREZ?

Molto più noti e di maggiore qualità i giocatori a disposizione del c.t. ospite Roberto Martinez per le probabili formazioni Armenia Portogallo. Il modulo dei lusitani dovrebbe essere il 4-3-3 con Diogo Costa tra i pali; la retroguardia con Joao Cancelo, Gonçalo Inácio, Ruben Dias e Nuno Mendes da destra a sinistra; tanta qualità nel terzetto di centrocampo con João Neves, Vitinha e Bernardo Silva; infine il tridente d’attacco con Francisco Conceicao e Pedro Neto che agiranno ai fianchi dell’eterno Cristiano Ronaldo.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA PORTOGALLO: IL TABELLINO

ARMENIA (4-3-2-1): Beglaryan; Mkrtchyan, Harutyunyan, Sergey Muradyan, Grigoryan; Aghbalan, Karen Muradyan, Spertsyan; Serobyan, Shaghoyan; Sevikyan. All. Melikyan.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Gonçalo Inácio, Ruben Dias, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bernardo Silva; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. All. Martinez.