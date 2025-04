PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL PSG: CHI GIOCA LA PRIMA SEMIFINALE?

Con le probabili formazioni Arsenal Psg introduciamo la prima semifinale di Champions League. Si gioca in casa dei Gunners di Mikel Arteta, che nei quarti di finale sono stati meravigliosi, travolgendo il Real Madrid all’andata in casa per poi batterlo anche al ritorno al Bernabeu. Ovviamente quindi adesso sono in crescita le quotazioni di un Arsenal che raramente è stato così vicino al sogno della prima Champions League, almeno dai tempi della finale del 2006, e sarebbe importante sfruttare di nuovo al meglio il fattore campo.

Video Real Madrid Arsenal (1-2)/ gol e highlights: Gunners in semifinale! (16 aprile 2025, Champions League)

D’altronde anche il Psg vuole spezzare il digiuno di titoli europei e per farlo sta vivendo una campagna ad eliminazione diretta molto inglese: negli ottavi la grande impresa contro il Liverpool, ai quarti il Paris Saint Germain ha avuto la meglio sull’Aston Villa, ora per Luis Enrique ecco l’Arsenal. Aver già vinto da tempo il campionato francese potrebbe essere un vantaggio circa la gestione della rosa, dettaglio da non sottovalutare parlando delle probabili formazioni Arsenal Psg.

DIRETTA Real Madrid Arsenal (risultato finale 1-2)/: Arteta elimina Ancelotti! (16 aprile 2025)

PRONOSTICO E QUOTE: DISCRETO EQUILIBRIO

Le quote Snai indicano buon equilibrio per il pronostico su Arsenal Psg, anche se il fattore campo potrebbe aiutare i Gunners: quota 2,10 infatti per il segno 1, mentre attenzione al pareggio e al successo esterno del Psg, due ipotesi che varrebbero entrambe 3,40 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL PSG

TANTE ASSENZE PER ARTETA

Nelle probabili formazioni Arsenal Psg ci sono diverse assenze per Mikel Arteta, fra cui Gabriel Jesus e i due italiani dei Gunners, cioè Jorginho e Calafiori. Questo riduce la possibilità di scelta per l’allenatore, però il modulo 4-3-3 dell’Arsenal è comunque sempre di alto livello: in porta Raya; davanti a lui la difesa a quattro con il terzino destro Timber, i due centrali Saliba e Kiwior, infine a sinistra il giovanissimo Lewis-Skelly; a centrocampo ecco invece il terzetto con capitan Odegaard, Partey e Rice; infine, l’ala destra Saka apre il tridente offensivo dell’Arsenal con Merino ormai falso 9 e sulla sinistra l’altro esterno Martinelli.

Video Aston Villa PSG (3-2)/ gol e highlights: passano i francesi (15 aprile 2025, Champions League)

GRANDE SCELTA PER LUIS ENRIQUE

Luis Enrique ha invece sostanzialmente la rosa tutta a disposizione per le probabili formazioni Arsenal Psg, d’altronde una semifinale di Champions League non è momento per esperimenti e quindi i parigini dovrebbero andare sul sicuro con il 4-3-3 di riferimento per il Paris Saint Germain, speculare a quello avversario. In porta c’è il nostro Donnarumma; davanti a lui è Hakimi ad aprire a destra la linea difensiva a quattro con Beraldo, Pacho e dall’altra parte Nuno Mendes; non ci attendiamo sorprese nemmeno in mediana con Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz favoriti come titolari; in attacco invece attenzione alla possibilità che sia il classe 2005 Doué a comporre il tridente con Dembélé e Kvaratskhelia, ma il favorito dovrebbe essere Barcola.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL PSG: IL TABELLINO

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.