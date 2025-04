PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL REAL MADRID: ARTETA SFIDA ANCELOTTI

Piatto sicuramente intrigante con le probabili formazioni Arsenal Real Madrid, anche se dobbiamo dire che ci saranno assenze pesanti sia per Mikel Arteta sia per Carlo Ancelotti nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Questa è d’altronde una situazione comune a molti, il logorio del calcio moderno dovrebbe indurre chi di dovere a qualche riflessione, ora però siamo qui per presentare la sfida dei Gunners al Real Madrid, che in Champions League sa sempre come fare molta strada, a volte pure con fortuna.

Ancelotti in carcere?/ Ecco quanti anni rischia e quanto dovrà pagare!

Finora ha fatto meglio l’Arsenal, fin dal girone unico chiuso al terzo posto contro l’undicesimo del Real Madrid, poi per gli inglesi è stato tutto fin troppo facile negli ottavi contro il PSV Eindhoven, mentre il Real contro Manchester City e Atletico Madrid ha confermato tutta la sua attitudine europea anche in una stagione non così esaltante. In ogni caso ci sono molti temi da tenere presenti per le probabili formazioni Arsenal Real Madrid, cerchiamo allora di scoprire qualcosa in più.

Video Real Madrid Real Sociedad (4-4)/ Gol e highlights: in finale con Rudiger! (Coppa del Re, 1 aprile 2025)

QUOTE E PRONOSTICO A LONDRA

Difficile sbilanciarsi molto, almeno per la partita d’andata: il fattore campo potrebbe concedere un piccolo vantaggio all’Arsenal nel pronostico e il segno 1 è quotato a 2,35. Un colpo esterno del Real Madrid è comunque molto considerato (segno 2 a 3,10), infine il pareggio varrebbe 3,20 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL REAL MADRID

EMERGENZA ATTACCO PER ARTETA

Le assenze di Havertz e Gabriel Jesus più la squalifica di Sterling creano evidenti problemi in attacco per Mikel Arteta nelle probabili formazioni Arsenal Real Madrid. Presentando il modulo 4-3-3 dei Gunners allora cominciamo dal tridente con Saka, Merino e Martinelli, con lo spagnolo che sarà evidentemente un centravanti anomalo. A centrocampo ci aspettiamo invece capitan Odegaard, Partey e Rice come possibili titolari nella linea a tre dell’Arsenal, che poi ha di nuovo problemi anche se non così grossi anche in difesa (out anche Calafiori), quindi davanti al portiere Raya i quattro titolari potrebbero essere Timber a destra, Saliba e Kiwior centrali e Lewis-Skelly terzino sinistro.

Diretta/ Real Madrid Real Sociedad (risultato finale 4-4 dts): risolve Rudiger! (Coppa del Re, 1 aprile 2025)

TORNA COURTOIS PER ANCELOTTI?

Per Carlo Ancelotti la notizia migliore nelle probabili formazioni Arsenal Real Madrid è che dovrebbe tornare titolare Courtois, considerata l’emergenza in porta l’alternativa sarebbe il giovanissimo Gonzalez. Il modulo è il 4-2-3-1, in difesa ci sono anche altre assenze pesanti e quindi la retroguardia a quattro dovrebbe essere composta da Vazquez, Asencio, Rudiger e Garcia da destra a sinistra; in mediana invece è squalificato Tchouameni, quindi spazio per Valverde e Camavinga, coppia comunque eccellente; nel reparto offensivo le alternative invece non mancano, ma noi indichiamo l’ex Milan Brahim Diaz in compagnia di Bellingham e Vinicius Jr alle spalle di Mbappé, che sarà il punto di riferimento più avanzato.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL REAL MADRID: IL TABELLINO

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia; Valverde, Camavinga; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. All. Ancelotti.