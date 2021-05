Probabili formazioni Arsenal Villarreal/ Quote, pochi i dubbi di Unai Emery (ritorno)

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL VILLARREAL: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 21.00 la sfida di ritorno delle semifinali di Europa league tra Arsenal e Villarreal: vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni del big match. Vi è grande attesa chiaramente per le scelte dI Mister Arteta tra le mura dell’Emirates di Londra: la squadra inglese infatti deve riscattare il KO per 2-1 subito nel turno di andata e dunque operare una bella rivincita per strappare in extremis il pass che vale la finale del prossimo 26 maggio a Danzica.

Pure l’allenatore spagnolo non è oggi nelle miglior condizionI per fissare l’11 titolare, tenuto conto che Arteta dovrà in primis fare a meno di Luiz e Ceballos, e che pure due big come Lacazette e Aubemayang non sono al top della condizione. Si contano poi assenti di peso anche in casa del Sottomarino Giallo: Emery pure farà il possibile per costruire uno schieramento solido, capace di difendere il successo dell’andata. Andiamo allora a controllare da vicino le loro mosse per le probabili formazioni di Arsenal Villarreal.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per le semifinali di Europa league, non esitiamo a dare agli inglesi il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet, per l’1×2 del match ha fissato a 1.87 il successo dell’Arsenal contro il 4.25 segnato per la vittoria del Villarreal: il pareggio vale 3.40 la posta.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL VILLARREAL

LE MOSSE DI ARTETA

Per le probabili formazioni di Arsenal Villarreal, abbiamo prima accennato a diversi assenti e casi dubbi in casa dei Gunners: pure Arteta dovrebbe confermare il 4-2-3-1 come modulo e parecchi giocatori che hanno incassato il 2-1 nel turno d’andata. Ecco che allora in difesa avremo ancora dal primo minuto Holding e Mari al centro dello schieramento, con Xhaka e Chambers collocati invece sull’esterno: Leno sarà il numero 1 titolare. Per il centrocampo abbiamo detto dell’out di Ceballos, fermato dal giudice sportivo: senza lo spagnolo sarà Partey a far compagnia a Elneny, con Odegaard confermato sulla linea della trequarti. In attacco potrebbe essere posto dal primo minuto per l’acciaccato Aubameyang, che pure solo pochi giorni fa ha segnato contro il Newcastle in campionato: sull’esterno ecco Saka, con Smith Rowe in ballottaggio dal primo minuto con Martinelli (con il classe 2000 eventualmente anche arretrato sulla trequarti). Attenzione a Pepe, vero jolly dalla panchina.

LE SCELTE DI EMERY

Più classico 4-3-3 per Emery impegnato a fissare le probabili formazioni di Arsenal Villarreal, dove invece il tecnico spagnolo, sicuramente dovrà fare a meno dello squalificato Capoue e dell’infortunato Iborra: attenzione pure all’acciaccato Foyth. Nonostante un piccolo problema muscolare pure l’argentino questa sera dovrebbe essere ancora titolare in difesa (ma Gaspar è pronto in panchina): Pedraza gli farà compagnia dall’altro lato dello schieramento, mentre al centro sarà ancora spazio per Albiol e Torres (ma Funes Mori è comunque valida alternativa dalla panchina. Per il centrocampo nessun dubbio per Emery, con la riproposizione del reparto a tre: qui al posto di Capoue avremo Coquelin, e saranno riconfermati Triguros e Parejo come mezz’ali. In avanti Paco Alcacer sarà ancora primo bomber, con Chukwueze e Gerard Moreno pronti al suo fianco.

IL TABELLINO

ARSENAL (4-2-3-1) Leno; Chambers, Holding, Pablo Marí, Xhaka; Elneny, Partey; Smith Rowe, Odegaard, Saka; Aubameyang All. Arteta

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Alcácer, Chukwueze All. Emery



