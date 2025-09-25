Probabili formazioni Aston Villa Bologna: le scelte di Unai Emery e Italiano verso la partita che inaugura l'Europa League delle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA BOLOGNA: LE PRIME SCELTE EUROPEE!

Con le probabili formazioni Aston Villa Bologna possiamo finalmente parlare delle scelte di campo per questa partita che giovedì 25 settembre, alle ore 21:00, apre l’Europa League 2025-2026 per le due squadre, ovviamente in particolare quella felsinea che per il secondo anno consecutivo è nelle coppe.

A poco meno di un anno di distanza si rigioca questa partita, sempre al Villa Park: nella passata stagione era stata Champions League, storico approdo per un Bologna eliminato subito ma comunque autore di belle prove, mentre aveva fatto parecchia strada un’Aston Villa oggi con qualche difficoltà in più.

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha cambiato qualcosa, ma come detto è riuscito a tornare in Europa: la vittoria della Coppa Italia ha sublimato questo percorso biennale e ora si proverà a fare ancora di più, prendendosi almeno la qualificazione ai playoff.

Vedremo, l’esordio sarà già importante anche per mettere fiducia nel motore e a tale proposito bisogna analizzare in maniera dettagliata le scelte di campo da parte dei due allenatori, quindi senza perdere altro tempo concentriamoci sugli undici che potrebbero essere schierati a Birmingham leggendo insieme le probabili formazioni Aston Villa Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO ASTON VILLA BOLOGNA

Andiamo a leggere le quote che l’agenzia Snai ha fornito su questa partita, con le probabili formazioni Aston Villa Bologna scopriamo che il segno 1 per la vittoria degli inglesi vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,77 volte quanto messo sul piatto, contro il valore da 4,40 volte la giocata che è posto sul segno 2 per il successo felsineo. Il pareggio, identificato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,50 volte l’importo che avrete investito.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA BOLOGNA

COME GIOCA EMERY

In questo momento Unai Emery non ha troppe certezze, questo si rispecchia nelle probabili formazioni Aston Villa Bologna: penultimi in Premier League, gli inglesi giocano con un 4-2-3-1 nel quale, rispetto al pareggio sul campo del Sunderland, Pau Torres potrebbe essere titolare in luogo di Mings (confermando Konsa) con Cash e Maatsen che sarebbero i due terzini – sacrificando l’esperto Digne che dunque andrebbe in panchina – a centrocampo invece sembra che possa essere tutto confermato anche perché le rotazioni sono corte, il capitano McGinn dovrebbe fare reparto con Boubacar Kamara.

Più alternative sulla trequarti, e anche di livello: Emery sulla carta può cambiare l’intera linea affidandosi a Sancho (vicino alla Serie A in estate) per la corsia sinistra, Malen per quella destra e Harvey Elliott, potenzialmente un grande colpo, a stazionare in zona centrale. Sulla carta insomma il livello offensivo dell’Aston Villa, impreziosito da Ollie Watkins, è piuttosto alto ma per il momento la squadra in campionato ha segnato un solo gol, per questo motivo si va a caccia di risposte. Anche in porta, dove Emiliano Martinez aveva di fatto dato l’addio ma è poi rimasto a Birmingham, e forse può rischiare qualcosa sulla pressione di Bizot.

LA RISPOSTA DI ITALIANO

Come giocherà invece Italiano al Villa Park? Nelle probabili formazioni Aston Villa Bologna dovremmo ritrovare quei titolari che sono partiti dalla panchina o addirittura non hanno giocato contro il Genoa. A cominciare da Holm o Zortea come terzino destro passando a Lucumì al centro (con Vitik, verosimilmente), poi Lewis Ferguson che agirebbe in mezzo al campo facendo compagnia a Freuler e ancora Fabbian o Odgaard schierabili sulla trequarti, dove a finire in panchina sarebbe Bernardeschi che sabato è partito titolare, e ancora Cambiaghi al suo fianco sulla corsia mancina.

Qui però è aperto il ballottaggio con Rowe; allo stesso modo possiamo dire che una soluzione alternativa su questa fascia sia quella in difesa, Lykogiannis infatti dovrebbe tornare titolare mandando in panchina Juan Miranda. A completare il primo Bologna di Europa League saranno gli intoccabili Skorupski in porta e Orsolini che pizzicherà la fascia destra sulla trequarti, mentre è intrigante il testa a testa che riguarda il ruolo di prima punta perché Dallinga potrebbe e dovrebbe partire dal primo minuto, scalzando così Santiago Castro e ricordando l’infortunio di Immobile, tenuto fuori dalla lista Uefa per il girone.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA BOLOGNA: IL TABELLINO

ASTON VILLA (4-2-3-1): E. Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; McGinn, B. Kamara; Malen, H. Elliott, Sancho; Watkins. Allenatore: Unai Emery

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Vitik, Lykogiannis; Freuler, L. Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano