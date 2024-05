Probabili formazioni Aston Villa Olympiakos/ Quote: vari squalificati (oggi giovedì 2 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA OLYMPIAKOS: CHI GIOCA STASERA?

I tifosi della Fiorentina butteranno un occhio anche a quanto accadrà a Birmingham questa sera, giovedì 2 maggio 2024, quindi dobbiamo dare qualche accenno anche sulle probabili formazioni di Aston Villa Olympiakos, l’altra semifinale d’andata di Conference League. L’Aston Villa indossa i panni della favorita, anche grazie al quarto posto nella classifica di Premier League, anche se nei quarti ha avuto bisogno dei calci di rigore per eliminare i francesi del Lille dopo 210 minuti di battaglia chiusi in equilibrio.

D’altronde pure l’Olympiakos è arrivato in semifinale dopo aver superato soltanto ai rigori il quarto di finale contro il Fenerbahce, con errore decisivo da parte di Bonucci: per la squadra del Pireo arrivare in finale sarebbe davvero speciale, dal momento che l’ultimo atto di questa Conference League si disputerà proprio ad Atene mercoledì 29 maggio prossimo. La sfida si annuncia intrigante per più di un motivo, adesso quindi possiamo scoprire quali siano le ultime notizie sulle probabili formazioni di Aston Villa Olympiakos.

I FAVORITI, QUOTE E PRONOSTICO OGGI

Parliamo per un attimo adesso di quote e pronostici su Aston Villa Olympiakos secondo l’agenzia Snai. I favoriti sono senza discussioni i padroni di casa inglesi: il segno 1 infatti è quotato a 1,45 per una vittoria dell’Aston Villa, mentre per il segno X si sale a quota 4,50 in caso di pareggio e fino a ben 6,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Olympiakos.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA OLYMPIAKOS

I POSSIBILI 11 PER UNAI EMERY

Tra i padroni di casa di Unai Emery, le probabili formazioni di Aston Villa Olympiakos ci ricordano soprattutto che è squalificato il portiere campione del Mondo argentino Martinez, per cui dovremmo vedere stasera titolare l’ex giallorosso Olsen. Davanti a lui, ipotizziamo i quattro difensori Cash, Konsa, Torres e Digne (altro ex Roma) da destra a sinistra; il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, ecco quindi nel cuore della mediana Douglas Luiz e Tielemans; sulla trequarti invece i titolari per l’Aston Villa potrebbero essere Bailey, McGinn e Rogers per comporre da destra a sinistra il terzetto alle spalle del centrvanti Watkins.

DUE SQUALIFICATI PER MENDILIBAR

Il difensore Ndoj e l’ala sinistra Masouras saranno purtroppo assenti per squalifica, problema non da poco per l’allenatore ospite José Luis Mendilibar nelle probabili formazioni di Aston Villa Olympiakos. Per i greci il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-3, nel quale indichiamo i seguenti undici possibili titolari: Paschalakis estremo difensore; davanti a lui, la retroguardia a quattro con Quini, Vezo, Restos e Richards; a centrocampo Chiquinho, Hezze e Horta, con Alexandropoulos (in gol domenica in campionato) come prima alternativa; infine Martins ala destra al posto del capitano e poi Navarro e Podence nel resto del tridente d’attacco dell’Olympiakos, dove però cercano posto anche El Arabi ed El Kaabi.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA OLYMPIAKOS: IL TABELLINO

ASTON VILLA (4-2-3-1): Olsen; Cash, Konsa, Torres, Digne; Douglas Luiz, Tielemans; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins. All. Unai Emery.

OLYMPIAKOS (4-3-3): Paschalakis; Quini, Vezo, Restos, Richards; Chiquinho, Hezze, Horta; Martins, Navarro, Podence. All. Mendilibar.











