PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA PSG: CHI GIOCA IN INGHILTERRA?

I padroni di casa per l’impresa, gli ospiti per non sprecare quanto fatto all’andata: nelle probabili formazioni Aston Villa PSG si dovrà partire ovviamente dal 3-1 parigino al Parco dei Principi di appena sei giorni fa, una partita che il Paris Saint Germain seppe vincere in rimonta confermando il feeling con la Champions League già consolidato con l’impresa di Liverpool. Adesso le semifinali sono a un passo e Luis Enrique ha pure il considerevole vantaggio di avere già vinto la Ligue 1, per cui può scegliere la migliore formazione e chiedere il massimo in Europa.

Per l’Aston Villa forse la mente è più sgombra: il cammino europeo è sicuramente già andato oltre le aspettative, anche all’andata il risultato è rimasto in bilico per quasi tutta la partita e una eventuale rimonta con accesso in semifinale sarebbe un’impresa straordinaria, anche se gli uomini di Unai Emery devono fare i conti pure con l’intensa lotta in Premier League con in palio la qualificazione alla prossima Champions League. Ciò premesso, scopriamo le ultime sulle probabili formazioni Aston Villa PSG.

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Le quote Snai ci aiutano con il pronostico su Aston Villa PSG. Una vittoria degli inglesi è quotata a 3,25 (ma non è detto che basti); con il pareggio si salirebbe invece a 3,70, infine una vittoria del PSG anche al ritorno è l’ipotesi più considerata, con il segno 2 che è quotato a 2,05.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA PSG

MODULO 4-2-3-1 PER UNAI EMERY

Sembrano non esserci particolari dubbi per Unai Emery nelle probabili formazioni Aston Villa PSG: La Rosa è quasi al completo e i Villans dovrebbero scendere in campo con un modulo 4-2-3-1 che si aprirà evidentemente con Emiliano Martinez tra i pali, il portiere campione del Mondo con l’Argentina; davanti a lui ecco invece la difesa a quattro con Cash, Konsa, Mings e l’ex di turno Digne schierati da destra a sinistra; tutto sembra chiaro anche in mediana con Kamara e Tielemans, mentre nel reparto offensivo dell’Aston Villa ci aspettiamo Rogers, McGinn e Ramsey da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle del centravanti Rashford.

LUIS ENRIQUE VA SUL SICURO

Come si accennava già in precedenza, Luis Enrique non ha calcoli da fare nelle probabili formazioni Aston Villa PSG, perché naturalmente la Champions League è ormai la priorità assoluta. Si può allora puntare sui titolari più “classici” nel modulo 4-3-3 dei parigini, a cominciare ovviamente dal nostro Gigio Donnarumma; davanti a lui l’ex Inter Hakimi aprirà a destra la difesa a quattro con Beraldo, Pacho e Nuno Mendes; molto latino sarà anche il centrocampo grazie a Joao Neves, Vitinha e all’ex Napoli Fabian Ruiz; infine, ecco in attacco il tridente con Barcola, Dembelé e l’altro ex dei partenopei, cioè naturalmente Kvaratskhelia.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA PSG: IL TABELLINO

ASTON VILLA (4-2-3-1): E. Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford. All. Unai Emery.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.