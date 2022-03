Probabili formazioni Atalanta Bayer Leverkusen/ Diretta tv, Gasperini rilancia Muriel

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: CHI GIOCA A BERGAMO?

Con le probabili formazioni di Atalanta Bayer Leverkusen iniziamo a presentare la partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 10 marzo presso il Gewiss Stadium: valida per l’andata degli ottavi di Europa League 2021-2022, è un big match e bisogna dire che la Dea non ha pescato bene dal sorteggio, perché dopo aver eliminato l’Olympiacos nel playoff sperava di avere un avversario più malleabile e invece ha pescato i tedeschi, abituati a giocare in Europa – nel 2020 raggiunsero i quarti – e che sono terzi in Bundesliga, dove hanno appena fermato il Bayern Monaco all’Allianz Arena mostrando solidità.

L’Atalanta certamente ha tutte le possibilità per qualificarsi, ma non vive un grande momento: sabato ha perso sul campo della Roma allontanandosi dal quarto posto che la riporterebbe in Champions League per il quarto anno consecutivo, e soprattutto bisogna fare i conti con una situazione fisica non brillantissima. Vedremo allora cosa Gian Piero Gasperini deciderà per questa partita, consapevole che si deciderà comunque sui 180 minuti; aspettando che arrivi giovedì sera, facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Atalanta Bayer Leverkusen.

DIRETTA ATALANTA BAYER LEVERKUSEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Atalanta Bayer Leverkusen sarà in chiaro, su Tv8: la Dea è rimasta l’unica italiana in corsa in Europa League e dunque godrà di questo canale, liberamente raggiungibile anche in mobilità attraverso il sito www.tv8.it. Inoltre, ci sono le alternative della televisione satellitare (precisamente su Sky Sport Uno) con la relativa diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, e della piattaforma DAZN: entrambe sono riservate ai rispettivi abbonati, nel secondo caso sarà possibile utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet..

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BAYER LEVERKUSEN

GLI 11 DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Bayer Leverkusen Gasperini ritrova Rafa Toloi che era squalificato a Roma, mentre per Zappacosta non dovrebbero esserci problemi; dunque il tecnico della Dea dovrebbe puntare su una difesa con l’ex giallorosso, Demiral (o Palomino) e Djimsiti a protezione di Musso che sarà confermato come portiere, mentre sulle corsie laterali potrebbero giocare Maehle e Giuseppe Pezzella. Da vedere sugli esterni, da vedere anche le scelte in mezzo al campo: De Roon e Freuler restano favoriti con la sensazione che a Koopmeiners verrà dato spazio nella partita di domenica contro il Genoa. L’olandese può agilmente spostarsi sulla trequarti, ma in quella zona di campo Gasperini dovrebbe puntare su Malinovskyi, non a caso partito dalla panchina nel big match contro la Roma, e uno tra Boga e Pessina; forse il secondo per lo stesso criterio, ma chiaramente il campione d’Europa non parte battuto. Davanti invece riavremo Muriel dal primo minuto, adesso per il colombiano è arrivato il momento di tornare a fare la differenza.

LE SCELTE DI SEOANE

Gerardo Seoane non avrà a disposizione Schick: il bomber non ci sarà perché infortunato, tegola nella costruzione delle probabili formazioni di Atalanta Bayer Leverkusen. Il tecnico svizzero si dovrebbe presentare in campo con il ritorno al 4-2-3-1, dopo la difesa a tre dell’Allianz Arena: in porta confermato Hradecky, la linea difensiva potrebbe prevedere Kossounou titolare al fianco di uno tra Tah e Tapsoba con due esterni che sarebbero Fosu-Mensah (tornato a disposizione) o Frimpong e Sinkgraven o Bakker sull’altro versante. In mezzo al campo non si prescinde dalla qualità di Demirbay, con lui il titolare può essere a questo punto Exequiel Palacios che è in ballottaggio con Aranguiz; davanti, Wirtz torna a occuparsi della trequarti e dovrebbe partire in posizione centrale con Moussa Diaby e Adli insidiati da Paulinho come esterni. Comunque interessante il ballottaggio nel ruolo di centravanti: Alario è il favorito, ma a gennaio il Bayer Leverkusen ha acquistato Azmoun che potrebbe anche avere una maglia dal primo minuto.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BAYER LEVERKUSEN

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Giu. Pezzella; Malinovskyi, Boga; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Kossounou, Tah, Sinkgraven; Demirbay, Palacios; M. Diaby, Wirtz, Paulinho; Alario. Allenatore: Gerardo Seoane



