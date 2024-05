Probabili formazioni Atalanta Bayer Leverkusen/ Quote: manca De Roon (finale Europa League 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: CHI GIOCA A DUBLINO?

In un giorno che in ogni caso resterà nella storia della Dea, leggere le probabili formazioni di Atalanta Bayer Leverkusen è un momento indispensabile nelle ore di attesa della finale di Europa League che avrà luogo questa sera a Dublino. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è stata autrice di un cammino splendido, con la perla del trionfo per 0-3 ad Anfield e poi anche la semifinale vinta contro il Marsiglia per giungere alla prima finale europea nella storia dei nerazzurri bergamaschi. Ora sarebbe meraviglioso coronare con un trionfo i mitici otto anni del Gasp alla guida dell’Atalanta…

Certo, non sarà facile perché di fronte ci sarà il Bayer Leverkusen migliore nella storia: campione di Germania, nel giro di pochi giorni si potrebbe concretizzarsi una tripletta con Europa League e Coppa di Germania e tutto questo sarebbe anche meritato, trattandosi di una squadra che non ha mai perso nemmeno una partita lungo tutta la stagione, come ha imparato bene anche la Roma. Ora ci prova la Dea, per un successo che sarebbe un vero e proprio capolavoro: scopriamo allora tutto circa le probabili formazioni di Atalanta Bayer Leverkusen.

UNO SGUARDO AL PRONOSTICO DELLA FINALE

Prima però di buttarci nell’analisi delle probabili formazioni, uno sguardo anche alle quote di Atalanta Bayer Leverkusen per il pronostico secondo l’agenzia Snai. I tedeschi, formalmente “in trasferta”, partono favoriti: il segno 2 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a livelli molto simili, cioè 3,75 per il segno X in caso di pareggio e 4,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse l’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: LE MOSSE PER LA FINALE

ECCO LE SCELTE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Bayer Leverkusen purtroppo il grande assente è De Roon, una pessima notizia per Gian Piero Gasperini sia per la sua lunga storia nerazzurra sia per la duttilità in più ruoli. Comunque la Dea ha validissime alternative, a cominciare dalla porta dove ci aspettiamo Musso, come al solito in Europa League; davanti a lui ecco Scalvini, Hien e Djimsiti, considerata anche l’assenza di Holm e gli acciacchi di Kolasinac; a centrocampo ecco invece Zappacosta a destra, poi Pasalic che troverà spazio al fianco di Ederson nel cuore della mediana, infine Ruggeri a sinistra per completare la mediana a quattro; qualche metro più avanti agirà Koopmeiners, trequartista alle spalle di Scamacca e De Ketelaere, con Lookman che sarà naturalmente la prima alternativa in attacco.

XABI ALONSO E LE SUE MOSSE

Sul fronte tedesco, mister Xabi Alonso per le probabili formazioni di Atalanta Bayer Leverkusen dovrebbe adottare il modulo 3-4-2-1: in porta ecco Kovar per i freschi campioni di Germania; la difesa a tre dovrebbe essere formata da Tapsoba, Tah e Hincapié, anche se quest’ultimo potrebbe anche avanzare a centrocampo, dando una maglia da titolare in quel caso a Stanisic; a centrocampo ecco invece da destra a sinistra Frimpong, Palacios, Xhaka e Grimaldo, che a sua volta potrebbe anche avanzare nel reparto offensivo. In effetti, davanti sono diversi i dubbi per il Bayer: noi ipotizziamo Adli e Wirtz alle spalle della prima punta Boniface, ma potrebbe anche partire titolare Schick e il modulo potrebbe anche essere il 3-4-3, con l’ex Roma e l’avanzamento di Grimaldo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso.











